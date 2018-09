Rutas argentinas hasta el fin…

El libro sobre viajes en moto por la Argentina escrito por Gonzalo Firpo fue declarado de interés legislativo por el HCD de Campana. "Es una alegría más que me alienta hacia mi próximo objetivo" dice el motoquero campanense quien quiere llegara a Alaska sobre dos ruedas. Es de Polvorines, pero hace 18 años que llegó a Campana para fabricar helado y, como tantos otros, encontró en nuestra ciudad su lugar en el mundo. Ahora hace varias temporadas que es operario de mantenimiento en TenarisSiderca. Gonzalo Firpo ya fue noticia en estas páginas cuando editó "Mis viajes en moto por Argentina – una aventura sobre dos ruedas" donde en más de 200 páginas relata sus diferentes viajes en moto por la Argentina, con los cuales acumuló unos 75 mil kilómetros de suelo patrio transitados. La cuestión es que ese trabajo acaba de ser declarado de de interés legislativo por el HCD de Campana. "Es una alegría más que me alienta hacia mi próximo objetivo" dice el motoquero campanense quien quiere llegar a Alaska sobre dos ruedas. UN LARGO CAMINO Firpo inició su raid en moto a los 19 años, cuando realizó su primer "viaje largo" desde Polvorines hasta Villa Gesell, en 2003. "Yo nunca había tenido moto hasta ese momento. Me pagaron parte de una deuda con una Motomel de 175cc. y desde entonces no paré", explica y asegura que "la mejor moto para viajar es la Honda Transalp, que antes era de 600cc y ahora viene de 750: es confiable, fácil de reparar, alta para vadear los ríos, cómoda en la postura… tiene todo lo que se necesita para salir a rodar por las rutas". Si bien se reconoce fanático de nuestra mítica Ruta 40, reconoce que lo sorprendió la 60, a la altura de Catamarca, volviendo de Chile, este año: "Realmente me sorprendió, sus paisajes son impresionantes. No la conocía, y puedo asegurar que no tiene nada que envidiarle a la 40, la 52 o la 25. Jamás me voy a olvidar de la Laguna Verde. Impresionante". La aventura de Firpo, relatada en primera persona, está desglosada en 12 capítulos, que corresponden a una introducción y 11 viajes por todo el territorio argentino, e incluye dos anexos: uno dedicado a los Patrimonios de la Humanidad que pudo visitar en nuestro territorio y otro donde presenta datos útiles, consejos y recomendaciones para viajeros en moto. "Todo nuestro país es maravilloso, su gente, sus caminos, sus paisajes. Pero si me dan un lugar para elegir, me quedo con la montaña", dice. HASTA ALASKA Y MÁS ALLÁ Ahora, acaba de editar un nuevo libro de viajes en moto, esta vez dedicado a sus travesías por diferentes países sudamericanos: Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. "Todos tienen sus características, pero sin dudas el viaje más emblemático que concreté fue llegar a Machu Pichu", comenta el autor, quien para completar su libro este verano concretó su último proyecto: seguir la ruta argentina del Ché Guevara en una bicimoto fabricada de Campana: Fueron 12 días, 10 provincias y 3000 kilómetros en bicimoto", comenta Gonzalo quien en las más de 250 páginas reúne todas sus experiencias y comparte consejos para los viajeros. "En el ambiente moto-quero argentino hay tres objetivos soñados y yo ya concreté 2: Ushuaia y Machu Pichu. El tercero es llegar a Alaska. Sé cuánto voy a tardar, sé cuánto dinero necesito, y sé que voy a hacer cuando vuelva. Sólo tengo que esperar que se den las condiciones", asegura el motoquero y escritor quien también acaba de editar la biografía autorizada de Nélida Martínez Iglesias, conocida como "La abuela Nelly" en el ambiente, personaje que descubrió su pasión siendo una adulta mayor y a sus 85 años acumulaba más de 400 mil kilómetros recorridos con su moto. "A Nelly la conocí en el camino, en el 2012. Es toda una institución en el ambiente de las motos y jamás imaginé que un día podría contar su historia en un libro", concluye.

GONZALO Y SU MOTO, POSANDO JUNTO A UN CARTEL INDICADOR EN LA MITICA RUTA 40.





EL LIBRO DE VIAJES DE FIRPO FUE DECLARADO DE INTERES LEGISLATIVO. SU PROXIMO OBJETIVO ES LLEGAR A ALASKA.



Rutas argentinas hasta el fin…

