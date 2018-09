Diabetes: un tema para concientizarse e involucrarse

El próximo 29 de septiembre Serenare pone a disposición todo un equipo de profesionales enfocados en el tema, dividido en ocho estaciones de control: Medición de glucemia, Clínica, Cardiología, Nutrición, Oftalmología, Neurología, Endocrinología y Pié diabético. Dirigido a mayores de 18 años será necesario anotarse con anticipación La Diabetes es una enfermedad crónica que se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce y es uno de los problemas sanitarios más graves de nuestro tiempo. Numerosos estudios coinciden en el continuo crecimiento de incidencia y prevalencia en todo el mundo, con altos costos humanos, sociales y económicos. Se ha convertido en unas de las principales causas de enfermedad cardiovascular (Infarto y ACV), ceguera, amputaciones, diálisis y muerte en todo el planeta. La Federación Internacional de Diabetes determinó en el año 2013 que 382 millones de personas adultas en el mundo tienen diabetes, y se espera para el año 2030 que dicha cifra se duplique; esto equivale a 3 casos nuevos cada 10 segundos. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo y el dato preocupante es que, la mitad de quienes la padecen desconocen que son diabéticos, y por lo que dichos individuos sufrirán las complicaciones de la diabetes en los próximos años sin saberlo; de ahí la importancia de detectar precozmente su aparición y establecer estrategias de prevención. El enfoque de dicha patología, debido a afectar lenta y globalmente los distintos órganos, requiere un seguimiento multidisciplinario, es decir de profesionales de distintas ramas de la medicina como: médico clínico, diabetólogo, cardiólogo, neurólogo, oftalmólogo, nefrólogo, nutricionista, psicólogo, etc.; con el fin de fomentar la adherencia del individuo y la familia al adecuado control metabólico y sus correspondientes chequeos periódicos, propiciando la prevención y diagnóstico de las complicaciones. Los cambios en el estilo de vida pueden reducir la aparición o progresión de la enfermedad; por ello se recomienda una dieta equilibrada y cardiosaludable, la realización periódica de ejercicio, una adecuación del peso y evitar el mal hábito de fumar. Conocer el estado de salud de la población permite planificar precozmente la prevención, atención de la enfermedad y sus complicaciones. En resumen, es necesario que el paciente entienda que le está sucediendo a su cuerpo y tome el control del mismo. La Diabetes es una enfermedad silenciosa que puede ser prevenida, retardada, controlada; y pueden evitarse sus complicaciones. Para ello es importante realizar hábitos saludables, seguir una alimentación adecuada, actividad física y acudir a los controles médicos preventivos. ¡Por ello en Serenare queremos ayudarte a conocer tu estado de Salud y si tenes riesgos de Diabetes podemos enseñarte a cambiar tus hábitos, para que tu calidad de vida sea la mejor! Para esto, el próximo 29 de septiembre pondremos a disposición todo un equipo de profesionales enfocados en el tema. Ese día, los que asistan recorrerán ocho estaciones de control: Medición de glucemia, Clínica, Cardiología, Nutrición, Oftalmología, Neurología, Endocrinología y Pié diabético. El plan está destinado a mayores de 18 años y deberán anotarse con anticipación en nuestro centro de la calle Güemes 705 o llamando al teléfono 421995. Prevenir es curar. Dra. Cecilia López Médica Especialista en Medicina Interna

Foto del Equipo de Diabetes, de izquierda a derecha: Dr Ivan Gribaudo, Dra Natalia Ingaramo, Dra Lucrecia Echevarria, Lic Lucia cortinovis, Dra Avril Capristo, Dra Cecilia Lopez, Dra Laura Torres Diaz, Dra Paola Polo, Lic Irina Reboni, Dra Luciana Denegri





Diabetes: un tema para concientizarse e involucrarse

