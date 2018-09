"... Entonces verán al Hijo del hombre que viene sobre las nubes con Potencia y Gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro..."

Pregunta: En el Antiguo Testamento una de las plagas que azotaron a los egipcios fue el exterminio de los primogénitos ¿quién desencadenó este drama?

Giorgio: Todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento lo hizo a través de las Fuerzas de la Naturaleza. Cuando Dios dio la orden de matar a los niños ese no era mi Dios. Si el Padre actúa utilizando las Fuerzas de la Naturaleza es diferente de lo que ocurre a través de la espada del hombre. Si pensamos en que de todos modos todo viene de Él, esa es otra cosa. Nosotros tenemos que comprender la metodología de Dios, que es el Padre de todos, hasta inclusive de Satanás. Entonces si le permite hacer ciertas y determinadas cosas significa que está llevando a cabo un proyecto tan amplio que para nosotros no es tan claro. No tenemos que odiar a Satanás sino combatirlo. Estamos con Cristo pero: "-¡Señor, hágase Tu voluntad!" Cuando le pregunto al Padre cuál es el motivo por el cual permite que todo esté tan mal Él no me responde ya que siente pena por mi y sabe que no comprendería Sus Planes Cósmicos. ¡Se que admira muchísimo mi sed de Justicia y anota mi nombre en Su Libro Eterno, pero el Padre no me explica porqué permite que exista el mal, a mi lo único que me dice es que tengo que combatirlo y nada más! Cristo, Su Hijo, regresará y pondrá todas las cosas en su lugar.

En lo que respecta al Viejo Testamento no tenéis que confiar en los ejecutores de Dios que mataban a los niños con la espada. Tenéis que confiar en ese Padre que eleva las aguas de los Océanos, que provoca terremotos, o que manda virus naturales que matan. A este Dios le tenemos que decir: "¡Eres Tu Señor, perdónanos!"

¡Si Trump, o Putin llegaran a lanzar bombas atómicas diciendo que han sido inspirados por Dios tenéis que saber que ese claramente no es nuestro Dios! Él simplemente lo ha permitido, pero es un plan desconocido! Nuestro Dios es Jesús Cristo que regresará y detendrá a Putin y a Trump. El Padre es el árbitro, tiene que dirigir, con Su balanza perfecta, al Bien y al Mal, según lo considere oportuno. Nosotros somos polvo, no podemos entrometernos en el plan misterioso de un Sistema Solar, Cósmico: ¡sin embargo nadie nos impide que pidamos cuentas de ello!

Lo más grande que he conquistado en esta sociedad, en este Planeta, es la Libertad que los Hermanos del Cielo, en cambio, viven espontáneamente en todo el Universo. ¡Es por ello que he sido asesinado varias veces, hasta he sido quemado vivo! Pero no por la fe. ¡Es algo que siempre me ha importado mucho, cuando vine desde mi mundo al Planeta Tierra, era el poder traer conmigo la Verdad de Cristo, pero sobre todo la Libertad! ¡Quiero obedecer a Dios (severamente) pero también quiero discutir con Él y entender! Es lo que siempre he intentado enseñarle a quienes me siguen. Se me conoce como alguien muy rígido, pero acepto la discusión, ya no hay más hogueras.

P: ¿Durante el Apocalípsis las personas pueden luchar para defender su vida física? ¿Si álguien me apuntara una pistola podría defenderme y escapar?

Giorgio: ¡Claro que si, es el principio de la legítima defensa! Uno no tiene que dar su vida por nada. La vida es sagrada y si álguien me apuntara una pistola yo reaccionaría para defenderla con los dientes, inclusive hasta el punto de hacerle daño. De veras os digo que no estoy defendiendo mi vida sino la Idea y la Causa que llevo a cabo y que encarno, porque es necesario que divulgue. ¡Si en cambio defendieras tu vida solo para preservarla te estarías equivocando! Cristo no se dejó matar para nada. Cuando estaba siendo azotado no se quedaba callado, pero a Sus torturadores les preguntaba por qué lo estaban azotando. ¡Entonces hay que defenderse y decir la Verdad!

