El líder del campeonato de Primera División se enfrenta con su escolta por la anteúltima fecha de la primera rueda. Jugarán por la tarde en cancha del Lechuga. En tanto, en Otamendi chocan el terceo y el cuarto: Real San Jacinto y Defensores de La Esperanza. La 12ª y anteúltima fecha de la primera rueda del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol tiene un encuentro excluyente en cuanto a su atractivo: es que el líder Atlético Las Campanas (28 puntos) enfrentará a su escolta La Josefa (25), que llega a este domingo con la ilusión de alcanzarlo en lo más alto de la tabla de posiciones. Se enfrentarán desde las 16 horas en cancha de Lechuga. En la fecha pasada, Las Campanas goleó a Leones Azules por 5-1, mientras que La Josefa consiguió un agónico empate frente a Defensores de La Esperanza, manteniendo viva la posibilidad de alcanzar al líder en esta primera rueda. Además, ambos equipos también son primero y segundo del campeonato de Tercera División, por lo que la previa al choque de Primera también tendrá su condimento especial. Otro encuentro atractivo que tendrá esta jornada será el duelo entre el tercero, Real San Jacinto (20 puntos), y el cuarto, Defensores de La Esperanza (19), que se medirán por la tarde en cancha de Otamendi. Además, hoy también jugarán: Deportivo San Felipe vs Juventud Unida; El Junior vs Lechuga; Mega Juniors vs Desamparados; y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas. Queda libre en esta fecha Leones Azules. PROGRAMACIÓN -Deportivo San Felipe vs Juventud Unida. En cancha del Lechuga, Tercera División a las 10.15 y Primera a las 11.30. -C.A. La Josefa vs Atlético Las Campanas. En cancha del Lechuga, Cuarta División a las 13.30; Tercera a las 14.45; y Primera a las 16.00. -El Junior vs Lechuga. En cancha de Las Campanas, Cuarta División a las 9.00; Tercera a las 10.15; y Primera a las 11.30. -Mega Juniors vs Desamparados FC. En cancha de Las Campanas, Cuarta División a las 13.30; Tercera a las 14.45; y Primera a las 16.00. -Otamendi FC vs Atlético Las Praderas. En cancha de Otamendi, Cuarta División a las 9.00; Tercera a las 10.15; y Primera a las 11.30. -Defensores de La Esperanza vs Real San Jacinto. En cancha de Otamendi, Cuarta División a las 13.30; Tercera a las 14.45; y Primera a las 16.00.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS SUMA 9 VICTORIAS Y UN EMPATE EN DIEZ PRESENTACIONES.





REAL SAN JACINTO, QUE MARCHA TERCERO EN EL TORNEO, SE MEDIRÁ CON DEFENSORES DE LA ESPERANZA, QUE SE UBICA EN LA CUARTA POSICIÓN.



Liga Campanense:

El Torneo Oficial continúa hoy con un duelo excluyente; las Campanas vs la Joséfa

