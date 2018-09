En la semana se disputaron las primeras dos fechas. El pasado lunes comenzó una nueva edición del Torneo de Fútbol 9 que se disputa en el Complejo Popos de nuestra ciudad y que cuenta con la participación de 20 equipos divididos en dos zonas de diez cada una. El resumen de esta primera semana de competencia es el siguiente: ZONA 1. En la primera fecha se dieron los siguientes resultados: Gamuza FC 2-2 Taller El Rápido; Taller El Peta 0-2 La Cachunga FC; Corralón Don Isidoro 0-2 Otra Pasión; Último Cartucho 2-2 Topografía FC: Los del Capdepón 3-0 Kilmes FC. En tanto, en la segunda jornada de este grupo, los resultados fueron: Taller El Rápido 3-1 La Cachunga FC: Otra Pasión 2-1 Gamuza FC; Los Marginales 0-1 Taller El Peta; Los del Capdepón 1-2 Último Cartucho. Postergado: Kilmes FC vs Corralón Don Isidoro. De esta manera, las posiciones en la Zona 1 quedaron de la siguiente manera: 1) Otra Pasión, 6 puntos; 2) Taller El Rápido y Último Cartucho, 4 puntos; 4) Los del Capdepón, La Cachunga FC y Taller El Peta, 3 puntos; 7) Gamuza FC y Los Marginales, 1 punto; 9) Corralón Don Isidoro y Kilmes FC, sin puntos. La tercera y próxima fecha de este grupo se disputará mañana lunes: La Cachunga vs Los Marginales (19.15), Taller El Peta vs Los del Capdepón (20.15), Gamuza FC vs Kilmes FC (20.15), Otra Pasión vs Taller El Rápido (21.15) y Corralón Don Isidoro vs Último Cartucho (21.15). ZONA 2. En el arranque de este grupo se dieron los siguientes resultados: Siderca FC 2-1 El Clásico FC; Mata City 1-0 La Máquina del Mal; Los 14 2-0 Pino AC; Muertos FC 1-0 Club de Amigos; Chelsi FC 2-0 Bosch FC. En tanto, en la segunda fecha los marcadores fueron: Siderca FC 2-2 La Máquina del Mal; El Clásico FC 4-1 Los 14; Mata City 2-0 Muertos FC; Pino Ac 4-1 Bosch FC; Chelsi FC 0-0 Club de Amigos. De esta manera, las posiciones de la Zona 2 quedaron de la siguiente manera: 1) Mata City, 6 puntos; 2) Chelsi y Siderca FC, 4 puntos; 4) El Clásico FC, Pino AC, Los 14 y Muertos FC, 3 puntos; 8) Club de Amigos y La Máquina del Mal, 1 punto; 10) Bosch FC, sin puntos. La tercera y próxima fecha de este grupo se disputará el martes: La Máquina del Mal vs Muertos FC (19.15), El Clásico FC vs Bosch FC (19.15), Los 14 vs Siderca FC (20.15), Mata City vs Chelsi FC (20.15) y Pino AC vs Club de Amigos (21.15).

LA MÁQUINA DEL MAL, UNO DE LOS EQUIPOS QUE SE SUMÓ PARA ESTE EDICIÓN.



Fútbol 9:

Comenzó un nuevo Torneo en el Complejo Popos

