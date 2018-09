Se completó la primera rueda en Cebollitas y se avanzó en Mosquitos y Baby, categoría que tendrá exclusividad en la programación de la semana que arranca mañana. Con una semana de cuatro jornadas (fue reprogramada una de la anterior), el Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia continúa avanzando a buen ritmo. De hecho, los Cebollitas ya completaron las siete fechas de la primera rueda. En tanto, avanzaron los campeonatos de Mosquitos (se jugaron siete de las ocho fechas de la primera rueda) y de Baby, categoría que en la próxima semana tendrá exclusividad en la programación, ya que lunes, miércoles y viernes sólo se pautaron encuentros correspondientes a las dos zonas en las que está dividido el campeonato de Baby. Los resultados de esta última semana fueron los siguientes: -Cebollitas: la Escuela 5 le ganó 3-2 a la Escuela 22; la Escuela 22 venció 4-3 a la Escuela Normal; y la Escuela 1 superó 3-1 al Santo Tomás "A". -Mosquitos: Santo Tomás "B" derrotó 4-2 a Aníbal Di Francia; la Escuela 17 venció 5-4 a la Escuela 22; el Colegio Dante Alighieri superó 6-3 a Santo Tomás "A"; y Aníbal Di Francia le ganó 3-1 a la Escuela 22. -Baby: la Escuela 27 "A" derrotó 4-2 a la Escuela 13 "A"; Santo Tomás "A" le ganó 4-1 al Colegio Siglo XXI "A"; la Escuela 22 superó 7-2 a Colegio Siglo XXI "B"; el Colegio San Roque "B" 11-0 a la Escuela 27 "B"; Santo Tomás "B" venció 2-1 a la Escuela 13 "B"; Colegio San Roque "B" le ganó 7-6 a la Escuela 2; Aníbal Di Francia derrotó 4-2 a la Escuela 14; y la Escuela 1 venció 9-0 a San Roque "A". POSICIONES Hasta el momento, las tablas por categoría se encuentran de la siguiente manera: -Cebollitas. Disputadas siete fechas completas culminó la primera rueda con las siguientes posiciones: 1) Escuela 17, 19 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 15 puntos; 3) Escuela 1, 15 puntos; 4) Santo Tomás de Aquino "A", 13 puntos; 5) Escuela 5, 9 puntos; 6) Escuela 22, 9 puntos; 7) Escuela 7, 3 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos. -Mosquitos: 1) Colegio Dante Alighieri, 21 puntos (7 PJ); 2) Escuela 5, 18 puntos (6 PJ); 3) Santo Tomás de Aquino "C", 9 puntos (5 PJ); 4) Aníbal Di Francia, 9 puntos (6 PJ); 5) Santo Tomás de Aquino "B", 7 puntos (7 PJ); 6) Escuela 17, 7 puntos (6 PJ); 7) Escuela 22, 6 puntos (6 PJ); 8) Escuela 1, 3 puntos (5 PJ); 9) Santo Tomás de Aquino "A", 0 puntos (6 PJ). -Baby Zona A: 1) Escuela 27 "A", 13 puntos (5 PJ); 2) Colegio Aníbal Di Francia, 12 puntos (6 PJ); 3) Escuela 13 "A", 12 puntos (5 PJ); 4) Santo Tomás de Aquino "A", 10 puntos (6 PJ); 5) Colegio Siglo XXI "A", 9 puntos (5 PJ); 6) Escuela 1, 3 puntos (4 PJ); 7) Escuela 14, 3 puntos (5 PJ); 8) Colegio San Roque "A", 0 puntos (6 PJ). -Baby Zona B: 1) Colegio San Roque "B", 21 puntos (7 PJ); 2) Colegio Dante Alighieri, 12 puntos (4 PJ); 3) Escuela 17, 9 puntos (5 PJ); 4) Escuela 2, 7 puntos (5 PJ); 5) Santo Tomás de Aquino "B", 7 puntos (4 PJ); 6) Escuela 22, 3 puntos (5 PJ); 7) Escuela 13 "B", 3 puntos (5 PJ); 8) Colegio Siglo XXI "B", 0 puntos (4 PJ); 9) Escuela 27 "B", 0 puntos (3 PJ). PRÓXIMOS PARTIDOS Esta semana, el Club Plaza Italia tendrá actividad lunes, miércoles y viernes en tres jornadas en los que habrá exclusivamente partidos de la categoría Baby con el siguiente cronograma: -Lunes: Escuela 1 vs Escuela 27 "A" (19.00), San Roque "A" vs Escuela 13 "A" (19.40), Aníbal Di Francia vs Colegio Siglo XXI "A" (20.20) y Colegio Siglo XXI "B" vs Escuela 13 "B" (21.00). -Miércoles: Santo Tomás de Aquino "B" vs Escuela 22 (19.00), Aníbal Di Francia vs Escuela 14 (19.40), Escuela 27 "B" vs Escuela 17 (20.20) y Colegio Dante Alighieri vs Colegio Siglo XXI "B" (21.00). -Viernes: Escuela 17 vs Escuela 2 (19.00), Escuela 14 vs Escuela 1 (20.30) y Escuela 27 "B" vs Escuela 13 "B" (21.20).

EL CAMPEONATO SE DISPUTA EN LA TRADICIONAL CANCHA DEL CLUB PLAZA ITALIA.





EL EQUIPO DE MOSQUITO DE LA DANTE, LÍDER EN SU CATEGORÍA.



Baby Fútbol:

Continúa disputándose el Torneo Escolar en el Club Plaza Italia

