El Tricolor se impuso ayer por 55-3 como local, consiguió su quinta victoria consecutiva en el arranque del Grupo Ascenso de Tercera División de la URBA y además le agregó su primer punto bonus. Un sábado perfecto tuvo ayer el plantel superior del Club Ciudad de Campana, que sábado tras sábado se afirma en la pelea por su objetivo: regresar a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Es que ayer, por la quinta fecha del Grupo Ascenso de Tercera División, aplastó 55-3 como local a San Marcos para conseguir su quinta victoria consecutiva y sumar también su primer punto bonus de esta etapa. De esta manera, se consolidó como escolta de Del Sur Rugby (ex Banco Hipotecario) y le sacó cinco puntos de ventaja al tercero, Mercedes Rugby, justo antes de quedar libre (descansará en la sexta fecha). Ante San Marcos, en su cancha de Chiclana y Luis Costa, el Tricolor fue contundente y convirtió ocho tries para sellar una victoria que sólo estuvo en riesgo en los primeros diez minutos. Es que en ese arranque del partido, San Marcos se adelantó con un penal convertido a los 9 minutos. Pero una vez que el CCC apoyó por primera vez en el ingoal rival (Franco Pittari a los 13), el partido tuvo un único dueño. La gran performance ofensiva del equipo dirigido por César Gigena tuvo como principal protagonista a Juan Calvi, quien anotó cuatro tries (dos en cada tiempo) y terminó sumando 35 de los 55 puntos del Tricolor (acertó seis conversiones y un penal). En tanto, Pittari aportó otros dos tries (ambos en el primer tiempo), mientras que Didier Galeano y Nazareno Alaguibe marcaron los dos restantes en el complemento. La formación de Ciudad para este encuentro fue: Santiago Sautón (Leonardo Correa), Didier Galeano, Alan González (Leonardo Vega); Andrés Moreno, Franco Casanova; Carlos Díaz, Nicolás Toledo, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerda (Franco Velázquez), Julián Agostino (Nicolás Rogge-ro), Franco Pittari, Nazareno Alaguibe; y Bautista Peralta. Por la próxima fecha, el Tricolor quedará libre, por lo que recién volverá a la competencia el sábado 22 cuando enfrente como visitante al líder Del Sur Rugby. Por eso lo dicho: haber sumado ayer cinco puntos fue muy importante para la parte final de este Grupo Ascenso en el que se definirán los dos boletos directos a la Segunda División. RESULTADOS FECHA 5: San José 20-31 Mercedes Rugby; Atlético San Andrés 20-27 Los Pinos; Sociedad Hebraica 20-45 Beromama; Del Sur Rugby 53-16 Virreyes; Ciudad de Campana 55-3 San Marcos. Libre: Tiro Federal de Baradero. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 24 puntos; 2) Ciudad de Campana, 21 puntos; 3) Mercedes Rugby, 16 puntos; 4) Los Pinos, 14 puntos; 5) San José, 12 puntos; 6) San Marcos, 10 puntos; 7) Tiro Federal de Baradero, 9 puntos; 8) Virreyes, 5 puntos; 9) Beromama, 5 puntos; 10) Sociedad Hebraica, 1 punto; 11) Atlético San Andrés, 1 punto. PRÓXIMA FECHA: San Marcos vs Del Sur Rugby; Virreyes vs Sociedad Hebraica; Beromama vs Atlético San Andrés; Los Pinos vs San José; Mercedes Rugby vs Tiro Federal de Baradero. Libre: Ciudad de Campana.

JUAN CALVI FUE FIGURA DEL TRICOLOR: MARCÓ CUATRO TRIES Y TERMINÓ SUMANDO 35 DE LOS 55 PUNTOS DE CIUDAD.





CIUDAD DE CAMPANA CONSIGUIO SU QUINTA VICTORIA CONSECUTIVA



Rugby:

Ciudad aplastó a San Marcos y no se baja de la senda ganadora

