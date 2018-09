Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría más popular de nuestro país desarrolla este fin de semana otra carrera de su campeonato en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". PROYECTO: El concejal Marco Colella presentó un proyecto para que le den la sesión para un predio que en el cual se pueda realizar un "Picódromo" el cual sería un espacio donde se podrán llevar a cabo prácticas de manejo que llevan adelante el área de tránsito municipal y también la realización de picadas ante la ausencia de uno en nuestra zona para tal emprendimiento. ARRIBAR: El TC Regional viene de correr en el autódromo capitalino donde en la clase GTB el limeño Yamil Bottani clasificó noveno para arribar quinto en la final con un auto que se arma casi en su totalidad en el taller de Javier. TRIUNFADORES: Quienes fueron los triunfadores en el TC Regional la clase GTA fue para Juan Gomez y la Clase GTB recayó en el de José C. Paz Roque Caggiano con el Ford que tiene motorización de Matías Guillen. P.A.K.O.: Esta especialidad del Karting vuelve a visitar este fin de semana el kartódromo de Zárate para encarar otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GANADORES: El TC Bonaerense viene de correr en Baradero donde los ganadores fueron en la Clase "A": Jorge Lagos. Clase "C": Nereo Quejeiro, Clase D: Tomás Abdala y en la Light: Fernando Palmucci. ROMPER: El campanense Juan Pablo Galliano venía bien ubicado en la final de la Clase "A" con la Cupecita cuando se rompió un amortiguado y esto lo retrasó al puesto décimo sexto. GOLPE: Continuando con Galliano no fue su mejor fin de semana porque a lo ya expuesto sufrió un fuerte golpe en su mano que lo complicó en uno de sus dedos el cual necesito de una detallada atención para recuperarse y ver cuando podrá volver a la alta competencia. Por suerte tiene a Florencia su enfermera propia que sabrá como alivianarle el dolor a nuestro personaje. No contábamos con tu astucia! TC 2000: La categoría vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de Córdoba donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". CUMPLEAÑOS: Este lunes cumplirá un añito más de vida Edgardo Bertozzi preparador de motos y karting en su momento y lo festejará rodeado del afecto de amigos y familiares que deberán ayudarlo para apagar tantas velitas. Será para tanto? LLEGAR: El representante de Campana Sebastián Signore viene de correr en el Turismo Zonal Pista en La Plata donde clasificó séptimo, fue sexto en la serie para llegar quinto en la final con el auto que atiende Dante Tamburrini. CENA: La que realizó días atrás el piloto de la Clase Promocional de Alma Juan Carlos Muñoz donde convocó a spónsor, amigos, seguidores y familiares en una comida de Camaradería que sirvió además para confirmar que el binomio con D´Amario continuará hasta fin de año. TC PISTA: En el autódromo de Paraná la categoría encara otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". ALCANZAR: El joven piloto de Zárate Nicolás Lacette viene de correr con su Ford en la GTB del TC Regional donde clasificó décimo primero, terminó la serie sexto y en la final alcanzó el cuarto puesto con la motorización de Matías Guillen. COMPLICADO: Así se muestra nuestro personaje Mariano Giozzi que como ya contamos en su momento adquirió gallinas japonesas que en el campo las juntó con todas las que componen dicho gallinero pero hay un corto circuito muy evidente y ni se miran con los gallos. Será lo que llaman una grieta entre las aves? RESOLVER: Le estaban haciendo una encuesta de automovilismo al ex piloto del TC Regional Marcelo Galliano y ante la pregunta de un ídolo del mundo tuerca confesó un tal Oscar... Oscarcito lo que provocó la detención de la grabación hasta que lo pudo resolver y argumentó Galvez es el apellido. Que jugador Marce!! PROCAR: La categoría encara este fin de semana otra fecha del campeonato con sus dos clases en el autódromo capitalino donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. COMPRAR: Siempre está innovando su parque de autos desde un Torino hasta algunas Cupecitas pero ahora Oscar Debiase se metió también en el mundo de las dos ruedas y está abocado a comprar todo aquello que otras tenga alguna historia interesante. Mirá vos! DIFICIL: En reciente nota televisiva Ignacio Tártara declaró que es difícil tener amigos cuando uno trabaja en el automovilismo con los pilotos y dejó entrever que en su corta etapa como armador de motores ya alguien lo defraudó aunque asume que suele suceder. CORRER: El flaco Emilio Gobetto viene de correr en Buenos Aires con su Chevy en la Clase GTB del Regional donde clasificó décimo séptimo, alcanzó un octavo puesto en su serie y en la final se ubicó décimo segundo. ARRANCAR: Finalmente la categoría de las camionetas van a estar arrancando el venidero 23 de setiembre en el autódromo de La Plata donde ahora será una carrera para sumar puntos y ubicarse para el año venidero. COSTOSO: La categoría cuenta con un parque de 25 camionetas aunque en este primer paso solo largarán doce ante lo costoso que le resulta a los equipos terminar las mismas. Ya todos apuntan a la próxima temporada. PODIO: Daniel Vidal viene de correr en el autódromo platense donde clasificó cuarto, fue segundo en la serie para en la final llegar segundo y hacer podio una vez mas. El "Chino" ya lleva tres podios esta temporada, una carrera ganada y buscar el campeonato con la atención de Dante Tamburrini en su auto en la clase Tres del Turismo Zonal Pista. NUEVAS: Como todos los meses ya ingresaron las nuevas motos eléctricas al mercado local donde se exponen en la esquina de Rawson y Alberdi en la boutique de las motos con posibilidades de realizar una comercialización del producto al alcance de la mano de cualquier interesado. ACTOR: En reciente película televisiva se pudo ver a Pablo Bordón actuando como actor junto a Digo Pelleritti en una escena a pleno brindis. Nuestro personaje está abocado al mundo del karting trabajando en el equipo de los hermanos Panetta. Lo tenían a Pablito en esta?! FIESTA: Como adelantamos en esta sección siguen trabajando para la próxima fiesta del automóvil los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino buscando definir algunos temas con el municipio local con quien se encaró este proyecto. INCORPORAR: Como siempre en AGR Repuestos el comercio con una gama de repuestos para motos y motonetas de todos los tiempos allí en la calle Félix Pagola 731 en la vecina ciudad de Zárate siguen incorporando todo para el karting donde se comercializan estos productos para la categoría Escuela del automovilismo. FIAT AMIGOS: En el autódromo capitalino la monomarca desarrolla otra fecha de su campeonato este fin de semana donde desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. SABIAS? Que el zarateño Juan José Tártara es el piloto que más carrera tiene ganada en la categoría y desde su condición de motorista también se convirtió en quien ganó más competencias en el historial del TC Regional. ROTAX BS AS: Esta especialidad del Karting llega al kartódromo de Ciudad Evita por otra carrera del campeonato con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. INCORPORAR II: Siguen los trabajos en el Falcon de Carly Bava de cara a la próxima fecha del Turismo 4000 Argentino donde el equipo incorporó los servicios de Fabián Fuentes para trabajar en el chasis. CONDICIONES: En el cumpleaños del productor televisivo el piloto de Cupecita el reconocido Osvaldo Gallo demostró una vez más sus condiciones a la hora de cenar donde nuestro personaje arrancó con la pata flambeada, siguió con el asado y aceptó el postre para dejar asentado que en las cuestiones gastronómicas resultó una fiera que no lo puso colorado ante el saludo de Alberto Arce el agasajado de esa noche en el predio del sindicato de Los Petroleros. BAILAR: También estuvo su hermano Rubén Arce que a la horade bailar se movía menos que un mueble, acompañado por su sra. esposa Adriana que con celular en mano disimulaba mandando mensajitos a sus amigas pidiendo: socorro!! Que bajón! PERSONAJES: Como era de imaginar también se vieron a los componentes del conjunto "los grosos" a Cesar Moyano con un saco muy particular como la camisa que presentó Ariel Cardozo y el collar que lució Babilonia. Todos esos personajes que supimos conseguir. De no creer! FORMULA PIRELLI 1,2: La categoría visita este fin de semana el autódromo de Córdoba donde televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". TERMINAR: El Super TC 2000 viene de correr en el callejero de Santa Fe donde el campanense Matías Milla en la primera final corrida en horas de la noche terminó décimo y en la segunda desarrollada de día en mitad de competencia se rompió y debió abandonar con este auto hecho a nuevo por su equipo tras el accidente de San Juan en su momento. CONFIRMAR: Los dirigentes del TC Bonaerense ya confirmaron para el próximo domingo llevar adelante otra fecha del campeonato con autódromo confirmado en el escenario de Bradsen. SOLA: La intención de los dirigentes que siguen los destinos del Super TC 2000 ya están trabajando para unificarse con el TC 2000 y realizar una sola propuesta deportiva, algo que fue bien tomado por las terminales que compren la misma. PIBE: Valentino Lacognata está trabajando para estar en el próximo fin de semana en el escenario de Zárate corriendo en Motocross por otra fecha de la categoría Mx del Norte de Motocross Enduro. La idea del pibe zarateño es llegar con posibilidades de participar. BAJARSE: Quedó confirmado que el asturiano Fernando Alonso se baja de la Fórmula Uno luego de varias temporadas y un campeonato ganado para tomarse un respiro en la alta competencia cuando a fin de año se termine su contrato con Mc Laren. CLUB FIAT: La categoría se presenta en el autódromo porteño por otra carrera de su campeonato donde desde las 12 hs arrancan con su propuesta.

Rincón Tuerca

