Deportivo San Felipe y San Luis son los líderes de la Zona A, aunque el Aurinegro tendrá hoy la chance de quedar como único líder porque San Luis tiene fecha libre. En tanto, en la Zona B, Lechuga estiró su ventaja como único líder.

El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana retoma hoy su actividad y continuará con la disputa de su 21ª fecha, después de un parate decidido por cuestiones administrativas que se hizo tras la 20ª jornada.

Así, tras los resultados que dejó esa fecha, Deportivo San Felipe tendrá la oportunidad de cortarse sólo en la punta de la Zona A, dado que San Luis quedará libre. Por eso, si el Aurinegro derrota a Las Campanas, pasará a ser el único líder con tres puntos de diferencia, dado que, actualmente, está igualado con San Luis en la cima con 43 puntos.

En tanto, en la Zona B manda Lechuga FC, que goleó 5-0 a Los Leones y tomó siete puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, El Pino, que empató 1-1 con Kilmes FC. En la fecha que se disputará hoy, Lechuga chocará con La Josefa, mientras que El Pino se enfrentará a Norte.

La actividad de hoy se dividirá en las canchas de CASLA, Santa Lucía y El Pino. En tanto, el resumen de lo que dejó la 20ª fecha de este Torneo "Brisa Tabera" es el siguiente:

ZONA A

-Deportivo San Felipe 2 - Campana FC 0. Goles: Miguel García y Guillermo Liz (SF).

-Juventud Unida 3 - Meta Guacha 1. Goles: Jorge Martínez, José Martínez y Miguel Álvarez (JU); Gabriel Abdala (MG).

-San Luis 4 - El 70 1. Goles: Martín Monteagudo (2), Jesús Portillo y Javier López (SL); Diego Pereda (El70).

-Los Pumas 0 - 9 de Julio 0.

-La Esperanza 2 - Sol de América 0. Goles: Roberto González -2- (LE).

-Atlético Las Praderas 2 - Atlético Las Campanas 2. Goles: José Cabral y César Córdoba (ALP); Roberto Otero y Juan Cejas (ALC).

Libre: Naranja.

PRÓXIMA FECHA. La 21ª fecha de la Zona A se disputará hoy con la siguiente programación: Deportivo San Felipe vs Atlético Las Campanas (14.45 en Santa Lucía), Sol de América vs Atlético Las Praderas (14.45 en CASLA), 9 de Julio vs La Esperanza (11.00 en CASLA), Naranja vs Los Pumas (13.45 en Santa Lucía), Juventud Unida vs El 70 (12.15 en CASLA) y Campana FC vs Meta Guacha (sin programación). Libre: San Luis.

ZONA B

-Tavella 1 - Las Palmas 0. Gol: Daniel Hornus.

-Amigos de Raúl 0 - San Cayetano 0.

-El Pino 1 - Kilmes FC 1. Goles: Víctor Cendra (EP); Alejandro Ramírez (K).

-El Regreso 4 - Norte 0. Goles: Martín Vega (3) y Diego Aguilar (ER).

-CASLA 1 - El Defe 1. Goles: Oscar Gauta (CASLA); Adrián Tejera (DEFE).

-La Josefa 1 - Mega Juniors 0. Gol: Marcelo Gigena (LJ).

-Lechuga 5 - Los Leones 0. Goles: Juan Barrios, Marcelo Benítez, Jorge Gómez, Javier Pereyra y Marcelo Sequeira (LE).

PRÓXIMA FECHA. La 21ª de la Zona B se disputará hoy con la siguiente programación: Tavella vs Los Leones (13.30 en CASLA), La Josefa vs Lechuga FC (12.15 en El Pino), El Defe vs Mega Juniors (12.15 en Santa Lucía), El Regreso vs CASLA (11.00 en Santa Lucía), El Pino vs Norte (15.00 en El Pino), San Cayetano vs Kilmes FC (14.45 en El Pino) y Las Palmas vs Amigos de Raúl (11.00 en El Pino).