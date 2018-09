Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 09/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 09/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ ARGENTINA: con goles de Gonzalo "Pity" Martínez (de penal), Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone.- EL CICLÓN, CON SUFRIMIENTO: San Lorenzo eliminó a Colón de Santa Fe luego de imponerse 3-1 en la definición por penales.- NEWELLS ESPERA POR ¿CENTRAL?: eliminó a Atlético Tucumán y se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina.- MÁS COPA ARGENTINA: se enfrentarán Argentinos Juniors vs Temperley desde las 15.10 horas.- PRIMERA B METRO: continuará con cuatro encuentros.- PRIMERA C: la cuarta fecha prosiguió ayer con otros cuatro cotejos.- EL CICLÓN, CON SUFRIMIENTO Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, San Lorenzo eliminó a Colón de Santa Fe luego de imponerse 3-1 en la definición por penales. Antes debió sufrir mucho, ya que estuvo 2-0 abajo en el marcador. Sin embargo, dos goles de Nicolás Reniero a los 23 y 31 del ST le permitieron igualar el juego. Y hasta tuvo la chance de ganarlo en los 90 minutos, pero el arquero Leonardo Burián desvió la ejecución del penal que el campanense Nicolás Blandi ejecutó a siete minutos de final (posteriormente, en la definición, el delantero de nuestra ciudad sí pudo convertir y el Ciclón avanzó gracias a una gran actuación de Nicolás Navarro, quien atajó dos penales). El próximo rival de San Lorenzo, ya en Octavos de Final, será Estudiantes de La Plata, que el jueves eliminó en los penales a Luján. NEWELLS ESPERA POR ¿CENTRAL? Luego de empatar sin goles en los 90 minutos, Newells eliminó ayer en los penales a Atlético Tucumán al imponerse 5-3 y de esa manera se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina. En esa instancia esperará ahora por el ganador del cruce entre Rosario Central y Almagro. ¿Habrá clásico rosarino?. MÁS COPA ARGENTINA En la continuidad de la Copa Argentina, hoy se enfrentarán Argentinos Juniors vs Temperley desde las 15.10 horas por un lugar en Cuartos de Final (el ganador jugará contra el vencedor de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata). Y posteriormente, a partir de las 20.10, Sarmiento de Resistencia y Unión de Santa Fe definirán al rival de Atlético Rafaela en los Octavos de Final. PRIMERA B METRO La quinta fecha de la Primera B Metropolitana continuará hoy con cuatro encuentros: San Miguel (con el campanense Santiago Prim) vs Sacachispas; San Telmo vs Justo José de Urquiza; UAI Urquiza vs Talleres (RE); y Flandria vs Tristán Suárez. En tanto, mañana lunes jugarán Fénix vs Almirante Brown. Ayer, Deportivo Riestra superó 3-0 a Deportivo Español y quedó como único líder con 13 puntos. Además, Acassuso le ganó 1-0 a Atlanta con un gol de penal de Damián Salvatierra. PRIMERA C La cuarta fecha de la Primera C prosiguió ayer con otros cuatro cotejos: Cañuelas 1-1 Victoriano Arenas; Midland 0-2 Berazategui; San Martín (B) 1-1 Central Córdoba (R); y Deportivo Armenio 0-0 El Porvenir. Antes, el viernes habían jugado: Alem 0-0 Villa San Carlos; Laferrere 1-1 Ituzaingó; Argentino (Q) 1-0 Deportivo Merlo; y Dock Sud 1-0 Sportivo Barracas. La programación de esta jornada se cierra hoy con Sportivo Italiano vs Excursionistas y Lamadrid vs Luján. GANÓ ARGENTINA Con goles de Gonzalo "Pity" Martínez (de penal), Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone, todos en la primera parte, Argentina derrotó 3-0 a Guatemala en un amistoso disputado en la madrugada de ayer en Los Angeles (el primero tras el Mundial de Rusia 2018). Dirigido por el interino Lionel Scaloni, el Seleccionado Nacional formó con Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Germán Pezzella (Alan Franco), Ramiro Funes Mori (Walter Kannemann), Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios (Franco Cervi), Leandro Paredes (Santiago Ascacibar), Giovani Lo Celso, Gonzalo Martínez (Franco Vázquez); Cristian Pavón (Matías Vargas) y Giovanni Simeone. El próximo compromiso que afrontará Argentina será el martes frente a Colombia, nuevamente en suelo estadounidense, pero esta vez en la costa atlántica, en New Jersey.



