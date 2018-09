Breves: Polideportivas

P U B L I C



DELPO, POR OTRO US OPEN: el tandilense Juan Martín Del Potro intentará conquistar su segundo título Major y volver a ganar el US Open.- LOS PUMAS NO PUDIERON: el Seleccionado Argentino de Rugby perdió contra Nueva Zelanda.- LOS PUMAS NO PUDIERON Con puntos positivos, pero también con errores que los All Blacks no perdonan (especialmente en el scrum), el Seleccionado Argentino de Rugby perdió 46-24 contra Nueva Zelanda como visitante por la tercera fecha del Rugby Championship. Fue la puntuación más alta que Los Pumas le marcaron a los All Blacks gracias a los tries de Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez y Emiliano Boffelli y el penal y las tres conversiones del propio Sánchez, quien con estos 14 puntos se transformó en el máximo goleador histórico del Seleccionado Argentino: con 655 puntos superó los 651 que acumuló Felipe Contepomi. A diez minutos del final, luego del try de Boffelli, el equipo dirigido por Mario Ledesma quedó apenas 8 puntos por debajo en el marcador (32-24), pero en la última parte del juego, Frizell y Goodhue llegaron al ingoal argentino y destruyeron cualquier ilusión. El próximo compromiso de Los Pumas será nuevamente en Oceanía, el sábado 15 frente a Australia, que ayer consiguió su primera victoria al superar 23-18 a Sudáfrica. De esta manera, Nueva Zelanda lidera el Rugby Championship con 15 puntos; Sudáfrica es segundo con 6; y Argentina y Australia tienen 4. DELPO, POR OTRO US OPEN El tandilense Juan Martín Del Potro intentará conquistar esta tarde su segundo título Major y volver a ganar el US Open después de su histórica consagración de 2009. Delpo no la tendrá fácil: desde las 17 horas enfrentará al serbio Novak Djokovic, quien tras ganar Wimbledon se ha mostrado en excelente forma y ahora disputará su segunda final de Grand Slam consecutiva. Será el 19º enfrentamiento entre ambos, en un historial que domina el serbio con 14 triunfos contra 4 del tandilense. Sin embargo, este año no han estado cara a cara y sus últimos tres cruces se remontan al año pasado, todas victorias de Djokovic. Así, el último éxito de Delpo sobre Nole fue aquel partido de primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando el argentino inició el camino que lo llevaría a quedarse con la medalla de plata.



Breves: Polideportivas

