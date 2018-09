Aunque existen ciertos síntomas emocionales y físicos de consumo de drogas, no asumas inmediatamente que la persona está usando. Podría haber otras razones por las cuales él o ella se comporta de manera inusual. Señales emocionales y sociales - Mal humor, excitación, ira, hostilidad, depresión - Mentir y robar constantemente - Negarse a reconocer los efectos nocivos de las drogas - Evitar a viejos amigos o a personas que podrían plantearles cara a cara la cuestión de las modificaciones de comportamiento - Guardar secreto sobre las llamadas telefónicas - Tener amigos que no quieren que usted conozca o de los que no quieren hablar - Contestar con evasivas cuando se les pregunta dónde han estado - Pérdida de motivación - Falta de interés en la vida cotidiana - Faltar a clase - Signos físicos - Somnolencia - Temblor - Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas - Falta de interés en la higiene personal y aspecto descuidado - Arrastrar las palabras - Pérdida o aumento del apetito - Movimientos descoordinados - Ojeras - Horarios de dormir irregulares - Frecuentes resfriados y tos - Pérdida de peso



Señales de Consumo de Drogas

