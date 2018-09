La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/sep/2018 Se realizó el acto de celebración del Día del Maestro







Hoy no hay clases por celebrarse el Día del Maestro. Ayer, en la Escuela de Educación Primaria Nº 9, autoridades municipales y educativas, junto a los alumnos y sus familias, participaron del acto que recordó la figura del célebre Domingo Faustino Sarmiento y homenajeó a los docentes de la ciudad. En la Escuela de Educación Primaria Nº9, se llevó a cabo ayer por la mañana el acto de celebración del Día del Maestro en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Para dar lugar al inicio de la conmemoración –luego de entonar el Himno Nacional Argentino- el intendente Interino, Luis Gómez; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz y el presidente del HCD, Sergio Roses, colocaron una ofrenda floral al pie del busto de Sarmiento. Del acto participaron la comunidad educativa del establecimiento, la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García, junto a funcionarios municipales e inspectoras areales. A modo de homenaje, la directora de la EP Nº9, Karina Firpo, recordó los principales logros de Sarmiento "a quien todos recordamos con profundo orgullo y respeto por su empeño y dedicación en cada tarea que emprendió". Firpo mencionó el valor de los docentes actuales que "eligieron esta noble profesión y la llevan a cabo con valor, esfuerzo y honradez". "Ellos son sembradores de esperanza y quienes llevan dentro el compromiso con la vocación. Con su labor colaboran a construir una sociedad honesta, equitativa y solidaria", completó. Por su parte, la inspectora Jefe Distrital, Silvia López, destacó que "el maestro es constructor de un sueño" por lo que valoró "su tarea, entrega y amor". Tuvo también una instancia de homenaje hacia la inspectora Nidia Sanz a quien recordó con una gran trabajadora de la educación. A su turno, el intendente interino, Luis Gómez, compartió "un afectuoso saludo por la gran obra que los docentes desempeñan educando a los niños de nuestra ciudad para un futuro mucho mejor" y ratificó que "desde el Municipio estamos dispuestos a acompañarlos". Y la jefa de Gabinete enfatizó que "desde el día que asumió Sebas-tián Abella se trabaja a la par de todas las autoridades educativas de la ciudad. Junto a ellos pudimos realizar un gran trabajo en red". "La educación es primordial. No vamos a cambiar una ciudad sino trabajamos en la educación y si no acompañamos a toda la comunidad educativa como se lo merece. Quiero desearles un muy feliz día a todos los docentes. No abandonen nunca la pasión y el amor con el que enseñan", cerró Schvartz. Roses, en tanto, coincidió en ponderar el rol docente asegurando que "es la tarea más sacralizada ya que ellos permiten que nuestros hijos puedan desarrollarse, crecer y tener un futuro mejor". El acto contó además con un número artístico de los alumnos de 6º año de nivel primario y la participación de banderas de ceremonia de diversas escuelas de la ciudad.

Los alumnos de 6º presentaron un número artístico durante el acto de ayer.





Autoridades municipales y educativas encabezaron el acto.





Gómez, Roses y Schvartz realizaron una ofrenda floral.





La celebración se desarrolló en la EP Nº9.



