Comenzó en nuestra ciudad el Juicio por Jurados al carnicero Oyarzun

La acusación cambió la carátula a "Exceso de Legítima Defensa". En tanto, el abogado de la víctima sostuvo la imputación de "Homicidio Simple". Ayer declaró el imputado y también la hermana de la víctima, con el aporte de videos del hecho.

Con amplia cobertura de medios nacionales, ayer comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de nuestra ciudad (ubicado en la calle Andrés Del Pino, frente al Arco) el Juicio por Jurados que tiene como imputado a Daniel "Bily" Oyarzún, el carnicero zarateño que el 13 de septiembre de 2016 persiguió y atropelló a Brian González (25), quien junto a un cómplice había robado su comercio. Horas después, el joven falleció a causa de las lesiones sufridas.

El caso es evaluado por un jurado popular que se conformó ayer durante la primera audiencia: se eligieron los doce miembros titulares y los seis suplentes (mitad varones, mitad mujeres) entre los 35 vecinos de la Departamental Zárate-Campana sorteados que se hicieron presentes este lunes sobre el total de 45 que habían sido notificados para presentarse en el TOC Nº 2.

Una vez conformado el jurado, el proceso continuó con los alegatos de apertura. Y allí apareció la primera novedad significativa de este juicio, porque la acusación cambió la carátula: pasó de "Homicidio Simple" (así lo había elevado el Fiscal de Instrucción, Martín Zocca) a "Exceso de Legítima Defensa" (tal como lo presentó ayer el fiscal de acusación, José Luis Castaño). Esta figura tiene una pena de 1 a 5 años de prisión.

En tanto, el abogado de la familia de la víctima, Ernesto Gómez, pidió que Oyarzún debe ser juzgado por "Homicidio Simple" (con penas de hasta 25 años de prisión), mientras que la defensa del imputado, Ricardo Izquierdo, planteó la "Legítima Defensa".

Posteriormente se brindaron los primeros testimonios de este proceso que finalizará el jueves y que es presidido por la jueza Liliana Dalsasso, quien por primera vez encabeza un Juicio por Jurados. Fue así que declaró Paola González, hermana de la víctima y oficial de la Policía Bonaerense, en una extensa exposición en la que también se mostraron videos que circularon a través de las redes sociales y que muestran la actitud de Oyarzún una vez que atropelló la moto en la que se movilizaban los delincuentes que asaltaron su carnicería.

En ese marco, otra hermana de la víctima intervino desde la platea en un momento de tensión durante el interrogatorio de Izquierdo y la jueza Dalsasso debió pedir orden y silencio para poder desarrollar el proceso.

Luego fue el turno del propio Oyarzún, quien mostró un evidente estado de nerviosismo. Contó su versión de los hechos ocurridos aquel 13 de septiembre de 2016 y a medida que fue avanzando su relato, se fue tornando cada vez más emocional. Hasta que se quebró: "Ahora tengo un muerto encima y no me lo puedo sacar. Y estos ladrones salen a hacernos daño a todos. Tenemos que estar escondidos para trabajar y a ellos no les importa nada", dijo antes de cerrar: "Si me van a condenar, voy a ir preso con la frente en alto: como un trabajador".

Por su evidente nerviosismo, su abogado solicitó que, después de su exposición, enfrente las preguntas que se le planteen recién en la audiencia que se realizará hoy, que asoma como un día clave en este proceso, porque además se presentarían dos testigos presenciales y también los peritos que trabajaron en el hecho.

Este Juicio finalizará el jueves con los alegatos de cierre. Luego la jueza brindará las instrucciones correspondientes al Jurado, que deberá deliberar y entregar su veredicto final.



El abogado de oyarzun, Ricardo Izquierdo, planteó que su defendido actuó en “Legítima Defensa".