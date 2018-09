La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/sep/2018 Primera D:

MUÑIZ QUEDÓ COMO ÚNICO LÍDER La segunda jornada de la Primera D se completó ayer lunes con tres encuentros y sólo un equipo quedó como líder con 6 puntos: Muñiz, que venció 2 a 1 a Juventud Unida y se mantiene con puntaje perfecto después de haber vencido a Argentino de Merlo como visitante en la primera jornada. Después, con 4 unidades aparecen tres equipos: Puerto Nuevo, Claypole y Yupanqui. Los resultados de esta segunda fecha fueron los siguientes: Real Pilar 1-1 Claypole; Central Ballester 0-2 Puerto Nuevo; Defensores de Cambaceres 2-1 Argentino de Rosario; Atlas 1-1 Argentino de Merlo; Yupanqui 1-0 Liniers; Muñiz 2-1 Juventud Unida; Deportivo Paraguayo 0-2 Centro Español. La próxima fecha tendrá los siguientes encuentros: Puerto Nuevo vs Defensores de Cambaceres; Centro Español vs Real Pilar; Claypole vs Muñiz; Juventud Unida vs Atlas; Argentino de Merlo vs Central Ballester; Argentino de Rosario vs Yupanqui; y Liniers vs Lugano.

Le ganó 2-0 como visitante a Central Ballester con goles de Diego Pertossi en el primer tiempo y Kevin Redondo en el segundo. Así volvió a festejar después de seis meses sin victorias. En la próxima fecha recibe a Defensores de Cambaceres. Es el inicio de la temporada, claro está; pero también es cierto que para un equipo prácticamente nuevo y todavía en formación, que cuenta con jugadores de experiencia en la divisional, conseguir resultados positivos de arranque es un envión que ilusiona. Eso se vive en estas horas en el barrio Don Francisco, luego del gran triunfo que Puerto Nuevo logró el domingo sobre Central Ballester en cancha de Juventud Unida. De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina dio un paso al frente después de un debut positivo contra Atlas, aunque esa fecha inaugural había terminado en empate. Pero el domingo por la mañana, mostrando mayor solidez en cuanto al orden colectivo y con goles de Diego Pertossi y Kevin Redondo, sorprendió a un rival que fue protagonista la campaña pasada y que en esta temporada había iniciado con una gran victoria como visitante frente a Argentino de Rosario. Y para dimensionar el triunfo del Portuario vale repasar dos rachas que se cortaron finalmente: es que Puerto Nuevo no ganaba desde el pasado 2 de marzo pasado (1-0 a Muñiz) y acumulaba ya 11 juegos sin victorias (cuatro empates y siete derrotas); y, además, en el mano a mano con Ballester llevaba doce enfrentamientos sin triunfos (cuatro empates y ocho derrotas). Así, el equipo campanense se sacó de encima una mochila que arrastraba del difícil campeonato anterior y empieza a plasmar su intención de convertirse en protagonista en esta temporada. En la próxima fecha, cuando reciba a Defensores de Cambaceres (que descendió recientemente de la Primera C), tendrá otro duro examen en ese sentido. EL PARTIDO Para este encuentro Puerto Nuevo repitió la misma formación titular que presentó en el debut, con una línea de cuatro defensores bien marcada; con un "doble 5" de contención con el tándem Peñalba-Redondo; tres volantes ofensivos (Moreno-Tapia-Ruiz); y con una referencia de ataque más adelantada (Pertossi). Así, en un campo de juego muy duro e irregular, que obligaba a dividir el balón, el Auriazul mostró una muy buena predisposición para la disputa territorial y mantener de esa forma el juego lejos del arco de Leandro Bonet. Y cuando recuperaba, la búsqueda principal era con bochazos cruzados para la velocidad de Ruiz y Moreno, quienes iniciaron con perfiles cambiados por derecha e izquierda, respectivamente. En ese contexto y cuando uno y otro equipo intentaban buscar mayor profundidad, complicados por las dificultades para jugar el balón por el piso, el Portuario le sacó jugo a una situación que siempre es fundamental en esta clase de cotejos: la pelota parada. Fue a los 22 minutos, tras una falta de Ventecol (se ganó primera amarilla) a Carlos Tapia sobre el sector derecho. Ejecutó con zurda Ruiz, con rosca hacia el arco de Juan Pablo Gighlione, quien nada pudo hacer ante el cabezazo goleador de Diego Pertossi, que ganó en el pique y conectó en soledad de gran forma. De allí en adelante, las urgencias quedaron del lado de Ballester, que adelantó sus líneas aunque el trámite prácticamente no se modificó. Sin embargo, en esa búsqueda, el local tuvo dos opciones para empatar en dos acciones que nacieron de sendos saques laterales en el sector izquierdo de ataque. A los 37, el balón cayó entre los centrales Portuarios y por allí apareció solo Palik, cuyo cabezazo fue manoteado milagrosamente por Bonet al córner. Y a los 40, tras un rebote, la pelota le quedó justa a Kevin González, quien elevó demasiado su remate. Y el cierre de la primera parte le dejaría una buena noticia al campanense: es que Ventecol, ya amonestado, cortó un contragolpe en el círculo central y dejó a Ballester con un hombre menos para la segunda mitad. Para ese complemento, Puerto Nuevo sabía que no debía cometer errores y mantener el juego lejos de Bonet para aprovechar las urgencias del local y encontrar los espacios que pudiera dejar el elenco de José León Suárez. Y en ese intento, el campanense se retrasó algunos metros y permitió que, con su empuje, Ballester avance, aunque el Canalla no supo generarle situaciones claras de peligro. Pero con el correr de los minutos y ante la impotencia rival, los dirigidos por Pereyra y Medina lograron encontrar los espacios para jugar en campo ajeno y también para empezar a disponer de chances para liquidar el pleito. Primero, a los 19, Tapia tuvo su oportunidad desde la media luna del área, pero su remate salió desviado. Y a los 20, Moreno se escapó solo y cuando enfrentó al arquero Ghiglione elevó su definición. Por entonces, el orden de Puerto Nuevo era mucho más que las intenciones del tibio Ballester. Y cuando la salida de Pertossi ("tocado" físicamente) lo había dejado sin una referencia clara en ofensiva, apareció la figura del encuentro, Kevin Redondo, para liquidar el partido: ganó el balón por derecha, se lo llevó hasta al fondo y apretado contra la línea sorprendió al arquero Ghiglione con un remate que se metió por el primer palo ante la floja respuesta del arquero. El tanto sentenció el pleito, aunque el local tuvo su rápida chance para descontar en una llegada de Dávalos por derecha (Bonet desvió la definición al córner). Fue sólo un atisbo de una reacción que no se consumó. Después, ya en los minutos finales, el Portuario contó con avances que pudieron haber aumentado la ventaja, pero el ingresado Ábalos no estuvo certero en un centro atrás y al tiro libre de Peñalba le faltó mayor potencia para vencer la resistencia de Ghiglione. No lo lamentó Puerto Nuevo: ya había hecho la diferencia antes para llevarse tres puntos importantísimos, claves para fortalecer el ánimo y la confianza de un equipo que quiere demostrar que está para ser protagonista de este campeonato de la Primera D. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL BALLESTER (0): Juan Pablo Ghiglione; Ezequiel Dávalos, Facundo Uñate, Iván Rojas, Alan Jiménez; Kevin González, Enzo Ventecol, Nicolás Pérez, Emanuel Russo; Nicolás De Benedetti y Lucas Palik DT: Luis Orquera. SUPLENTES: Alan Scaraville, Nicolás Bellandi, Federico Rojas, Italo Rocha, Mariano Morales, Leandro Sánchez y Juan Manuel Lanzillotta. PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Mauricio Ruiz, Carlos Tapia, Enzo Moreno; y Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra y Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Julián Sprovieri, Juan Cruz Sbarra, Octavio Ábalos, Brian Figueora, Nicolás Colombanoy Nicolás Rodríguez GOLES: PT 22m Diego Pertossi (PN). ST 33m Kevin Redondo (CB). CAMBIOS: ST F. Rojas x Jiménez (CB), 16m Lanzillotta x González (CB), 24m Sánchez x Russo (CB), 28m Colombano x Pertossi (PN), 35m Ábalos x Moreno (PN) y 38m Sprovieri x Tapia (PN). AMONESTADOS: Robles (PN). EXPULSADO: PT 45m Ventecol (CB) por doble amarilla. CANCHA: Juventud Unida (local Central Ballester). ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk.

