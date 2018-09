La Escuela Nº29 del barrio Lubo fue distinguida por un proyecto de ciencias

Se trata de una actividad realizada por los alumnos de 6º A y B. Ya participaron de una instancia regional y ahora van por la Feria provincial en la localidad de Esteban Echeverría en el mes de octubre. La Feria de Ciencias es un espacio donde los proyectos que nacen dentro del aula se comparten con la comunidad. Los estudiantes pueden desarrollar y mostrar allí el avance de sus aprendizaje escolar. "Defendiendo nuestros derechos y los del ambiente" es el título de la actividad que realizaron los alumnos de 6º A y B de la Escuela Nº 29 de Barrio Lubo y con el cual pasaron la instancia regional, que los promueve a concursar del 16 al 18 de octubre en la Feria Provincial, en el predio del Sindicato de Pasteleros en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. "En los derechos del niño dice: tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio y sano, y también se lee en el artículo 41 de la Constitución Nacional algo sobre el Medio Ambiente"; detallan Dylan Figueredo y Thiago Gamarra, en representación del trabajo realizado entre ambas salas. Como todo proyecto, se hizo según varias etapas. Primero hubo un marco teórico donde los alumnos investigaron: ¿Qué es un residuo sólido urbano?, ¿Qué tipos de contaminación existen?, ¿Qué hace el Municipio frente a esta problemática? También indagaron sobre las enfermedades que ocasiona la basura y empleados de Agrotécnica Fueguina visitaron el establecimiento, nos informó la maestra a cargo de la actividad Victoria Giles. "Los chicos comenzaron a observar el contexto más cercano. Distintos sectores del barrio, descampados, esquinas donde se acumulaba basura. Sacaron fotografías y las trajeron a la escuela", explica la docente. "La mayoría opinaba que esto ocurre porque el recolector de basura no pasaba y los vecinos desechan las basuras en cualquier lado. Otros decían que vecinos acumulan y luego queman la basura", estableciéndo así hipótesis de la problemática, detalló la maestra. También los alumnos realizaron encuestas para corroborar las hipótesis y aunque podrían establecerse algunas deficiencias en el servicio de recolección; gran parte de la responsabilidad eran de los vecinos que, aún conociendo los efectos que ocasiona la acumulación de basura, no le brindaban la atención adecuada. Frente a este panorama, los alumnos junto a sus maestras, pensaron en cómo concientizar a la mayor cantidad de gente. Para esto se hicieron folletos donde se explicó los efectos nocivos de la basura y las ventajas de la separación de los residuos. Finalmente la maestra Victoria Giles enfatizó que esta actividad fue motivada desde el equipo directivo, tanto por la directora Eda Rodríguez como por la vicedirectora Lorena Martínez. "Es un proyecto que viene desde primer grado con los niños, no es algo que se desconoce. Todos los años recibimos herramientas nuevas para colaborar con el medio ambiente. Actualmente este trabajo ganador comenzó en marzo y ahora estamos teniendo lindos resultados".









#Adelanto alumnos de 6° A y B de la Escuela N°29 de barrio Lubo participan de la Feria de Ciencias con un proyecto que estudia el efecto de los residuos en el medio ambiente, en Octubre participarán en el certamen provincial en Esteban Echeverría. Más Info en #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/QBRegL2F7I — (@dantrila) 11 de septiembre de 2018

La Escuela Nº29 del barrio Lubo fue distinguida por un proyecto de ciencias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: