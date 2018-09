Se inaugura hoy una muestra de Susana Figueiras en el Colegio de Arquitectos

Hoy se inaugura en la Delegación Campana del Colegio de Arquitectos -Distrito 5 (Pasaje Demarco 135), la muestra "LIBERTAD, UNA ACTITUD ANTE EL ARTE" de la artista Susana Figueiras. La misma consta de 15 obras pictóricas en técnica: Oleos y Mixta. La misma Susana Figueiras nos dice "He transitado por distintos caminos en el arte desde la figuración absoluta, pasando por el cubismo, y la abstracción, ahora me encuentro en un momento de la vida, donde siento crear y expresar todo lo que he adquirido durante tantos años. De esto se trata el ARTE, que sea un vehículo o instrumento para encontrar una relación mas compatible entre tu mundo interior y exterior. En pocas palabras "El arte no es una cosa, es un camino" (Elbert Hubbard). La muestra es con acceso libre y gratuito y podrá visitarse hasta el 20 de Septiembre de Lunes a Viernes de 10 a 13hs.

SUSANA BALLINI PRESENTA LA MUESTRA PICTORICA "LIBERTAD, UNA ACTITUD ANTE EL ARTE" EN LA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CAMPANA BIOGRAFÍA PERSONAL: MARÍA SUSANA FIGUEIRAS DE BALLINI Artista Plástica, de la ciudad de Campana, reconocida como una de las pioneras de la ciudad de Campana. Nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Campanense por adopción desde 1961, en que su familia se radico en Campana. Desde su niñez comenzó a interesarse por las Artes Plásticas. comenzando así sus estudios. Su carrera continuo en la adolescencia . y luego ingreso a Estimulo de Bellas Artes, en la ciudad de Bs As. donde continuo cursos de pos-grado en el taller del profesor y artista plástico Carlos Terribili.

