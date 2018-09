El Violeta será local y jugará en su estadio desde las 15.30 horas.

El próximo fin de semana se reanudará el campeonato de la Primera B Nacional después del parate por la "fecha FIFA" de amistosos internacionales. La programación ya fue confirmada y Villa Dálmine estará recibiendo a Mitre de Santiago del Estero el sábado a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini.

Para el Violeta será su tercer partido de la temporada, después del triunfo como local en el debut 3-0 sobre Instituto y de la victoria 2-0 como visitante frente a Temperley. Con esos resultados, el equipo de Felipe De la Riva tiene puntaje ideal y, por diferencia de gol, está en la cima de la tabla de posiciones.

Por su parte, Mitre también llegará a este encuentro con puntaje ideal después de sus éxitos ante Platense (1-0) como visitante y frente a Gimnasia de Mendoza (2-0) como local.

El elenco santiagueño, que es dirigido por Alfredo Grelak, se ha reforzado con nombres importantes y cuenta en su plantel con tres jugadores de pasado reciente por Villa Dálmine: el arquero Martín Perafán y los volantes ofensivos Nicolás Sánchez y Pablo Ruiz.

Por su parte, Villa Dálmine recuperará para este encuentro al defensor Cristian González (ya cumplió su suspensión de dos partidos por la expulsión frente a San Martín en Tucumán por el Reducido) y sumará también a su nómina de jugadores disponibles al volante Cristian Álvarez y al delantero Germán Lesman.

LA PROGRAMACIÓN. Esta tercera fecha del Nacional B comenzará el viernes con dos partidos: Almagro vs Independiente Rivadavia (15.30) y Central Córdoba de Santiago del Estero vs Quilmes (22.00). El sábado se disputarán cuatro cotejos: Villa Dálmine vs Mitre (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Chacarita (16.30), Agropecuario vs Temperley (18.00) y Arsenal vs Instituto (19.00).

Luego, el domingo se medirán: Los Andes vs Sarmiento de Junín (12.00), Defensores de Belgrano vs Santamarina (15.30), Olimpo de Bahía Blanca vs Ferro Carril Oeste (15.30), Guillermo Brown vs Nueva Chicago (15.30) y Atlético Rafaela vs Brown de Adrogué (18.00). Finalmente, esta fecha en la que queda libre Gimnasia de Jujuy, se cerrará el martes por la noche con el duelo entre Platense y Morón (21.05).