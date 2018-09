La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/sep/2018 Remo:

Temprana eliminación para Rodrigo Murillo en el Mundial de Bulgaria







El campanense, junto a Francisco Esteras, finalizó en la última posición tanto en la serie eliminatoria como en el repechaje y se despidió del Mundial Senior de Plovdiv. Fue un Mundial para el olvido para Rodrigo Murillo. Si bien en la previa su aspiración era quedar "en zona de clasificación olímpica" (es decir: entre los doce mejores botes del mundo), la realidad fue otra y muy distinta, dada la temprana eliminación de la embarcación argentina que integró el campanense. El par nacional integrado por el representante del Club San Fernando y su compañero Francisco Esteras, del Club de Remo Teutonia de Villa La Ñata, tenía que no salir último en alguna de sus dos primeras regatas; saliendo hasta cuarto en su serie eliminatoria avanzaba a cuartos de final. Sin embargo, finalizó quinto y tuvo que afrontar la instancia de repesca, donde con no salir último lograría el pase de ronda. Pero, aunque por muy poco (medio segundo), tampoco lo consiguió. Fue una eliminación temprana y dura para un bote del que se esperaba mucho más, dadas las condiciones y la experiencia de ambos atletas. En el heat, el dos sin timonel argentino registró un tiempo de 6 minutos, 46 segundos y 22 centésimas, a cinco segundos y medio del bote de Hungría que finalizó anteúltimo y se quedó con el último pasaje directo a cuartos de final de esa serie (la primera de cinco). Ya en repechaje, el tiempo de Murillo y Esteras fue de 6:43.36, medio segundo más que los 6:42,81 que registró el bote del país anfitrión tripulado por Rangel Katsarski y Stanimir Haladzhov, que finalizó cuarto y se llevó el último pasaje a cuartos de final disponible. Así no habrá más regatas para Murillo en estos 2018 World Rowing Championships, ya que en la prueba de dos sin timonel los heats y el repechaje se llevaban a cabo solamente a los fines de eliminar un solo bote, que terminó siendo el de Argentina. También quedó afuera de la lucha por las medallas el singlista peso completo Brian Rosso, oriundo de Chubut y representante del Club de Actividades Acuáticas Atlantis. Rosso, único representante olímpico varón por remo en Río 2016, fue cuarto sobre cinco botes en el heat y luego tercero nuevamente sobre cinco botes en el repechaje, que otorgaba dos pases a cuartos de final. El sculler argentino deberá ahora correr la semifinal E/F.

MURILLO Y ESTERAS SE QUEDARON AFUERA POR MEDIO SEGUNDO DE DIFERENCIA.



Remo:

Temprana eliminación para Rodrigo Murillo en el Mundial de Bulgaria

