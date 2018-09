Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 11/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 11/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

JUEGA LA SELECCIÓN: desde las 21 horas, la Selección Argentina enfrentará a Colombia.- COPA ARGENTINA: Temperley le ganó 2-0 a Argentinos Juniors y se metió entre los mejores ocho equipos de la competencia.- GOL DE ADRIÁN MARTÍNEZ: el campanense Adrián Martínez anotó un gol en la victoria de Sol de América por 2 a 0 sobre 3 de Febrero en la Primera División de Paraguay.- PRIMERA B METRO: UAI Urquiza venció 2-0 como local a Talleres de Remedios de Escalada.- PRIMERA C: completada la cuarta fecha, ahora son dos los líderes en esta divisional.- COPA ARGENTINA Por los Octavos de Final, Temperley le ganó 2-0 a Argentinos Juniors y se metió entre los mejores ocho equipos de la competencia. El Gasolero espera ahora por el vencedor del cruce entre San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. En tanto, Sarmiento de Resistencia venció 2-1 a Unión de Santa Fe y se clasificó a los Octavos de Final, instancia en la que se medirá con Atlético Rafaela. Anoche, al cierre de esta edición, Independiente de Avellaneda y Brown de Adrogué definían la última llave de 16vos de Final. El ganador se enfrentará en la próxima ronda frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. GOL DE ADRIÁN MARTÍNEZ El campanense Adrián Martínez anotó un gol en la victoria de Sol de América por 2 a 0 sobre 3 de Febrero en un encuentro correspondiente a la 9ª fecha de la Primera División de Paraguay. Es el segundo tanto consecutivo del delantero de nuestra ciudad, quien días antes había marcado por la Copa de Paraguay. PRIMERA B METRO En la continuidad de la quinta fecha de la Primera B Metropolitana, UAI Urquiza venció 2-0 como local a Talleres de Remedios de Escalada y alcanzó a Deportivo Riestra en lo más alto de la tabla (ambos tienen 13 puntos). Los resultados de esta jornada fueron: Deportivo Riestra 3-0 Deportivo Español; Acassuso 1-0 Atlanta; All Boys 1-0 Defensores Unidos; Estudiantes 3-1 Comunicaciones; San Miguel 1-2 Sacachispas; San Telmo 2-0 J.J. Urquiza; Flandria 1-1 Tristán Suárez; Fénix XX Almirante Brown. La fecha se completará el jueves con Barracas Central vs Colegiales. PRIMERA C Completada la cuarta fecha de la Primera C, ahora son dos los líderes en esta divisional: Berazategui y Victoriano Arenas, ambos con 10 puntos. El Naranja le ganó 2-0 como visitante a Midland y aprovechó el empate 1-1 de Victoriano con Cañuelas para subirse a la cima. Los demás resultados fueron: Alem 0-0 Villa San Carlos; Laferrere 1-1 Ituzaingó; Argentino (Q) 1-0 Deportivo Merlo; Dock Sud 1-0 Sportivo Barracas; San Martín (B) 1-1 Central Córdoba (R); Deportivo Armenio 0-0 El Porvenir; Sportivo Italiano 1-1 Excursionistas; y Lamadrid 1-1 Luján. JUEGA LA SELECCIÓN Esta noche, desde las 21 horas, la Selección Argentina enfrentará a Colombia para el segundo de su serie de amistosos en suelo estadounidense. Esta vez en New Jersey, el entrenador interino Lionel Scaloni alinearía a: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Maximiliano Meza, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Franco Cervi; Paulo Dybala y Mauro Icardi. En su primer encuentro de esta gira, Argentina derrotó el sábado por la madrugada a Guatamela por 3-0 con goles de Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone.



