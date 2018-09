Breves: Polideportivas

DELPO NO PUDO REPETIR: cayó por 6-3, 7-6 y 6-3 frente al serbio Novak Djokovic en el final del US Open.- COPA DAVIS: el equipo argentino buscará sellar su regreso al Grupo Mundial cuando se enfrente a Colombia.- VÓLEY; EMPEZÓ EL MUNDIAL: Italia venció 3-0 a Japón en el arranque.- BARRIONUEVO, SIN CHANCE: en New York, el catamarqueño no pudo aprovechar su chance eliminatoria welter del Consejo Mundial de Boxeo.- COPA DAVIS Este fin de semana, el equipo argentino de Copa Davis buscará sellar su regreso al Grupo Mundial cuando se enfrente a Colombia en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Comandado por los capitanes Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas, el combinado nacional está conformado por Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González. VÓLEY: EMPEZÓ EL MUNDIAL A cielo abierto, en el Foro Itálico de Roma y con más de 11 mil personas presentes, Italia venció 3-0 a Japón en el arranque del Mundial de Vóley 2018. El otro organizador de esta Copa del Mundo, Bulgaria, también comenzó con victoria: 3-0 sobre Finlandia en Varna. Argentina integra el Grupo A y debutará el miércoles a las 15.30 frente a Bélgica; luego enfrentará a República Dominicana (viernes 15.30), Italia (sábado 16.15), Eslovenia (lunes 15.30) y Japón (martes 18 a las 12). BARRIONUEVO, SIN CHANCE En New York, el catamarqueño César Miguel Barrionuevo no pudo aprovechar su chance eliminatoria welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): fue superado claramente por el cubano Yordenis Ugás, quien se impuso en fallo unánime (las tarjetas marcaron 119-109, 120-108 y 120-108 a su favor). Barrionuevo, de 29 años, quedó así con un récord de 34 peleas ganadas (24 por nocaut), cuatro perdidas y dos empates. DELPO NO PUDO REPETIR Juan Martín Del Potro cayó por 6-3, 7-6 y 6-3 frente al serbio Novak Djokovic en el final del US Open y no pudo repetir el título logrado en 2009. De esta manera, además, el tandilense perdió el Nº 3 del mundo a manos del propio "Nole", quien conquistó su segundo Grand Slam consecutivo (había ganado Wimbledon) y cosechó el 14º Major de su historial (sólo superado por los 17 de Rafael Nadal y los 20 de Roger Federer).



Breves: Polideportivas

