INFLACIÓN: EN TORNO AL 4%

La inflación registrada en agosto se ubicó en torno al 4% mensual, mostrando una aceleración respecto de los meses previos en el año, según distintas estimaciones privadas.

Las estimaciones y mediciones privadas indican que en el octavo mes del año hubo un fuerte traspaso a precios de la devaluación del peso, lo que motivó un recalentamiento de la inflación general.

El Índice de Relevamiento de Precios (IRP) de la Fundación Germán Abdala arrojó un alza del 3,8% mensual y alcanzando el 33,3% anual; la inflación núcleo se ubicó en 4,1% mensual y respecto al mismo mes de 2017 registró un crecimiento de 30,3%.

SUBIÓ EL DÓLAR

En línea con los mercados emergentes de la región, el dólar ascendió este lunes 39 centavos a $ 38,20 según un promedio de bancos y casas de cambio de la city porteña. En tanto, el Banco Central intervino en la rueda con ventas directas para contener la escalada de la cotización.

De esta manera, el billete verde cortó una racha de tres ruedas consecutivas en baja, que había iniciado el miércoles pasado a partir de medidas del BCRA, que intervino en el mercado de cambios con ventas directas por primera vez en más de dos meses.

PARO CGT: "SERÁ CONTUNDENTE"

El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Carlos Acuña afirmó este lunes que es "inevitable" la realización del paro general convocado para el 25 de septiembre próximo y aseguró que la medida será "contundente".

"Uno tiene un mandato para que el Gobierno revierta situaciones. No pueden decir que uno no da posibilidades. Tuvieron más de 20 días para empezar a dar respuestas y no las dan. Inevitablemente vamos al paro. El resultado de esta medida de fuerza va a ser contundente. No solamente por la organización de los gremios sino porque el estado de la sociedad es deprimente", enfatizó Acuña.

BRASIL: BOLSONARO SIGUE GRAVE

El candidato a la presidencia brasileña Jair Bolsonaro (63 años), acuchillado en el estómago el jueves, sigue en estado "grave" y requerirá otra cirugía "grande", informó este lunes el Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, donde el político de ultraderecha está internado