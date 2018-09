La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/sep/2018 Cuatro campanenses son parte del jurado que analiza el caso Oyarzún







Tres vecinos están entre los doce titulares y uno entre los seis suplentes. Ayer se realizó la segunda audiencia en nuestra ciudad y una perito complicó al carnicero. Cuatro vecinos de nuestra ciudad se encuentran entre las 18 personas seleccionadas para integrar el jurado que esta semana está evaluando el caso del carnicero zarateño Daniel Oyarzún, quien el 13 de septiembre de 2016 persiguió y atropelló a Brian González (25), que junto a un cómplice había robado su comercio. Horas después, el joven falleció a causa de las lesiones sufridas. El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Departamental Zárate-Campana, ubicado en el edificio que se encuentra sobre la calle Andrés Del Pino, frente al Arco. Allí, en la previa a la primera audiencia, el lunes se conformó el jurado popular encargado de juzgar los hechos: se eligieron los doce miembros titulares y los seis suplentes (mitad varones, mitad mujeres) entre los 35 vecinos de la Departamental Zárate-Campana sorteados que se hicieron presentes este lunes sobre el total de 45 que habían sido notificados para presentarse en el TOC Nº 2. Y en la selección final quedaron tres vecinos de nuestra ciudad entre los titulares y uno entre los suplentes, en un jurado que cuenta con hombres y mujeres de distintas profesiones: hay un ama de casa, un operario, un comerciante, una docente y un albañil, entre otros oficios. Antes de ser designados debieron responder un cuestionario preparado por el fiscal de acusación, José Luis Castaño; el abogado de la familia de la víctima, Ernesto Gómez; y el defensor de Oyarzún, Ricardo Izquierdo. Así, debieron brindar sus opiniones sobre los hechos de "justicia por mano propia", sus experiencias relacionadas a hechos de inseguridad, sobre sus creencias religiosas y si contaban con antecedentes penales, entre otras preguntas. Luego de "filtrar" los cuestionarios (uno de los precandidatos aseguró estar al tanto del caso y se mostró a favor del carnicero, por lo que fue eliminado de antemano) se anunciaron a los seleccionados y tanto quienes debieron asumir la responsabilidad como aquellos que no fueron escogidos mostraron sus sensaciones: en su mayoría no querían ser parte del jurado que definirá el futuro de Oyarzún. Sin embargo, allí estuvieron el lunes, cuando declaró la hermana de la víctima y también el imputado. Y allí estuvieron ayer, durante la segunda jornada, cuando lo más importante fue el testimonio de la perito psiquiátrica Roxana Lugarini, quien lo entrevistó dos veces después del hecho y contó que el carnicero estaba "en plena conciencia" cuando sucedió todo y que tuvo "una conducta temeraria" sin medir "las consecuencias" de sus actos. "Oyarzún mostraba arrepentimiento y sentimiento de culpa por la situación. Tenía absoluta conciencia y absoluto recuerdo de los hechos", señaló Lugarini. También declaró ayer Natalia Gutiérrez, cuñada de Oyarzún. Hoy será la tercera audiencia de este juicio, que sumaría otros cuatro testimonios: dos de peritos y dos de testigos del momento en que Oyarzún embiste la moto en la que escapaban Altaño y González. Luego, el jueves serán los alegatos de cierre, las instrucciones de la jueza Liliana Dalsasso para los jurados y la deliberación en busca del veredicto sobre alguna de las tres figuras planteadas en el proceso ("Homicidio Simple", "Exceso de legítima defensa" y "Legítima Defensa"). Si diez de los doce jurados encuentran culpable al imputado, entonces la Dra Dalsasso tendrá hasta cinco días para definir la condena. En cambio, si cinco de los doce jurados no encuentran al acusado culpable de delito, éste será absuelto en ese mismo momento. Cualquier otro resultado de la deliberación generará que el proceso continúe de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal, con la posibilidad de "estancamiento" y de tener que repetir incluso el proceso.

El abogado de Oyarzun, Ricardo Izquierdo, planteó que su defendido actuó en “Legítima Defensa".



Cuatro campanenses son parte del jurado que analiza el caso Oyarzún

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: