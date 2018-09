La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/sep/2018 Continúan las consejerías en salud sexual y procreación responsable en las escuelas







Se desarrollan en 16 establecimientos de la ciudad en el marco de la Ley Nacional 26.150 que garantiza a los jóvenes el derecho de recibir educación sexual integral, informaron desde la Secretaría de Salud del Municipio. La Secretaría de Salud del Municipio, a través de la Dirección de Salud Comunitaria, continúa con las consejerías en salud sexual y procreación responsables en las escuelas. Y a dos años de su implementación en el marco de la Ley Nacional 26.150, son 16 las escuelas públicas y privadas de la ciudad donde los alumnos pueden informarse sobre temas vinculados a la sexualidad, métodos anticonceptivos, prácticas de cuidado y prevención de infecciones de transmisión sexual. "Es un proyecto muy importante del que participa un gran equipo de profesionales médicos que permite hablar no solo de evitar un embarazo. También de enfermedades de transmisión sexual, de reconocimiento de nuestro propio cuerpo y de la sexualidad", explicó la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi. Asimismo señaló que esta nueva ley permitió que los chicos mayores de 13 años tengan acceso a una consejería en forma privada sin un tutor o padre presente y puedan hablar de temas que les interesa. "Son espacios sumamente significativos porque además de recibir información, los adolescentes pueden plantear sus inquietudes. Y reciben respuestas, que es lo más importante", comentó Penovi. A su turno, quien coordina el programa a nivel local, Verónica Martínez, explicó que las consejerías – constituidas por un equipo de licenciadas obstétricas - son individuales y se realizan en forma semanal o quincenal según lo requiera la escuela. Comenzaron en mayo de 2016, dijo, "debido a dos emergentes que veíamos en nuestra labor diaria como obstetras: embarazos no planificados en chicas mayormente preadolescentes y enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis". "Por ello, buscamos trabajar desde la escuela para poder llegar a los chicos porque no concurren a la atención. Llevamos el consultorio a la escuela a fin de mejorar la accesibilidad para que tengan acceso directo a la información y a los métodos anticonceptivos", aseveró Martínez, que reveló que si bien los jóvenes tienen mucha información no saben fijar lo importante por lo que su tarea "es priorizar las cosas primordiales y, por sobre todo, lograr que logren el autocuidado".

Equipo de profesionales que participan de las consejerías en las escuelas.





Penovi encabezó la conferencia de prensa.



