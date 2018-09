Sr. Director: Agradeceríamos publique la siguiente nota en el espacio Correo de Lectores.

Los ciudadanos que actuamos ayer en la liberación del caballo, maltratado, lastimado que no podía caminar agradecemos de todo corazón al Dr. Gonzalo Brutti Director de Bromatología, a la Policía local, Cimopu, testigos tránsito por haber logrado el secuestro y así que no sufra más. Estamos en plena lucha para no mas T.A.S. (Tracción a Sangre).

Solicitamos a las autoridades municipales que por favor acaten nuestros reclamos de prohibir el maltrato animal.Vecinos del lugar.

