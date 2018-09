La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/sep/2018 Hóckey sobre Césped:

Con gol de Camila Tenembaum, ganaban 1-0 y eran superiores, pero sobre el final les empataron el juego y "perdieron dos puntos" en su objetivo de pelar el ascenso. El sábado recibe a Belgrano Day School en Campana. Sabor a poco. Esa sensación le quedó a la Primera Damas del Campana Boat Club tras la quinta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. Es que las dirigidas por Adrián Zottola jugaron un buen partido, dominaron casi por completo las acciones contra un rival que siempre es difícil como Universitario de La Plata "C", pero la victoria se les escapó sobre el final. Encima, el empate 1-1 las retrasó en la tabla de posiciones. Ahora, con 8 puntos en cinco fechas, el CBC quedó en el cuarto puesto tras ser superado por San Martín "C" y se encuentra a cinco unidades de los líderes, SIC "D" y Camioneros, que volvieron a ganar tras haber empatado entre sí en la cuarta jornada. Ante Universitario de La Plata "C", el gol del Boat Club lo marcó la volante Camila Tenembaum, mientras que para el local igualó Juliana Garmendia. "Nos fuimos con el sabor amargo de no habernos podido traer los tres puntos. El 1-1 es un resultado que no refleja lo que fue el desarrollo del partido", afirmó la goleadora Celeste. El plantel del Boat Club para el partido jugado el sábado en Manuel Gonnet estuvo conformado por Luciana Alonso, Camila Bidegain, Bárbara Brezzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Karen Farías, María Luz Gentilini, Sofía González, Agustina Ibáñez, Candelaria Noir, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Josefina Pérez Johanneton, Damiana Pinto, Constanza Santini (capitana) y Catalina Tenembaum. En tanto, la quinta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F se completó con los siguientes resultados: El Retiro 1-3 Camioneros; San Isidro Club ´´D´´ 2-0 Los Pinos; Belgrano Day School 1-3 San Martín ´´C´´; Club Manuel Belgrano 2-1 Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires ´´E´´; San Carlos ´´B´´ 2-1 Club de Regatas Avellaneda ´´B´´ La próxima fecha se jugará en su totalidad este sábado 15. El Campana Boat recibirá en su cancha "Héctor Tallón" a Belgrano Day School, que llegará al encuentro con 2 victorias y 3 derrotas en cinco presentaciones. Los demás partidos serán: San Carlos ´´B´´ vs. El Retiro, Regatas Avella-neda ´´B´´ vs. Manuel Belgrano, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires ´´E´´ vs. Universitario de La Plata ´´C´´, San Martín ´´C´´ vs. San Isidro Club ´´D´´, y Los Pinos vs. Camioneros.



LA VOLANTE CAMILA TENEMBAUM FUE LA AUTORA DEL GOL DEL CBC EN LA PLATA. FUE LA PRIMERA VEZ EN LA TEMPORADA QUE LAS MAYORES CELESTES NO SUMAN DE A TRES COMO VISITANTES. DIVISIONES MENORES Durante la jornada del sábado, además del encuentro de Primera, también se disputaron los partidos de divisiones menores con los siguientes resultados: -Intermedia: Victoria del CBC por 3 a 1 con goles de Romina Catardi, Martina De La Barrera y Karen Farías. -Quinta División: empate 0-0. -Sexta División: Victoria 2 a 1 con tantos de Miranda Carchini y Florencia González. -Séptima División: Triunfo 7 a 0, con cuatro goles de María Luz Balerio Echeverría, dos de Valentina Núñez, y uno de Caterina Cinquini.

