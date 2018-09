La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/sep/2018 Primera B Nacional:

Tras el sorteo, la AFA informó ayer su designación: será la 20ª vez que dirija un encuentro del Violeta. El partido se disputará el sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. La tercera fecha de la Primera B Nacional ya tenía confirmada su programación. Y ayer se completó la información de la jornada con la designación y sorteo de los árbitros, un procedimiento que determinó que Luis Álvarez sea el referee del encuentro que Villa Dálmine disputará este sábado desde las 15.30 horas frente a Mitre de Santiago del Estero en el estadio de Mitre y Puccini. Se trata de un árbitro que ya dirigió al Violeta en 19 oportunidades, con saldo de 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas para el equipo de nuestra ciudad. Sin embargo, la pasada temporada sólo compartieron un encuentro: la derrota 1-0 como visitante frente a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio José María Minella. Será la primera vez que Mitre visite Campana, dado que el único antecedente en el historial entre ambos conjuntos es la victoria de Villa Dálmine de la pasada temporada en Santiago del Estero, cuando se impuso 1-0 con gol de Favio Durán. "Será un partido muy duro, para nosotros es una final. Sabemos lo fuerte que son sus condiciones y vamos a tener que trabajar mucho para poder conseguir un buen resultado, aunque como siempre el sacrificio va a ser fundamental", aseguró el capitán Matías Ballini en diálogo con SoloAscenso. Para recibir al elenco santiagueño, el entrenador Felipe De la Riva recuperará al defensor Cristian González (cumplió su sanción), podría sumar al delantero Germán Lesman, pero todavía no tiene confirmada la habilitación de Cristian "Jopito" Álvarez, por quien se espera una respuesta de FIFA. En ese sentido, todo indica que repetiría la misma alineación que presentó en las primeras dos fechas, cuando Villa Dálmine venció 3-0 a Instituto como local y a Temperley 2-0 como visitante.

LUIS ÁLVAREZ SERÁ EL ÁRBITRO EL SÁBADO EN CAMPANA. NACIONAL B – FECHA 3 VIERNES - 15.30 horas: Almagro vs Independiente Rivadavia / Lucas Novelli - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Quilmes / Pedro Argañaraz SÁBADO - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Mitre (SdE) / Luis Álvarez - 16.30 horas: Gimnasia (M) vs Chacarita / Gerardo Méndez Cedro - 18.00 horas: Agropecuario vs Temperley / Gastón Suárez - 19.30 horas: Arsenal vs Instituto / Bruno Bocca DOMINGO - 12.00 horas: Los Andes vs Sarmiento (J) / Sebastián Mastrángelo - 15.30 horas: Olimpo vs Ferro Carril Oeste / Sebastián Ranciglio - 15.30 horas: Guillermo Brown vs Nueva Chicago / Yamil Possi - 15.45 horas: Defensores de Belgrano vs Santamarina / - 18.00 horas: Atlético Rafaela vs Brown (A) / Pablo Dóvalo MARTES - 15.30 horas: Platense vs Deportivo Morón / Yael Falcón Pérez LIBRE: Gimnasia de Jujuy #FútbolProfesional | Por la 3° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine recibirá a @CLUBAMITRE el sábado 15 desde las 15.40 horas. El árbitro del partido será Luis Álvarez.#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/Uuoqirsdwy — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 11 de septiembre de 2018 #FútbolProfesional | Luis Álvarez dirigirá el partido frente a @CLUBAMITRE, correspondiente a la 3° Fecha del Nacional B. #DaleViola. pic.twitter.com/6croLrqO6x — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 11 de septiembre de 2018

