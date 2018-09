La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/sep/2018 Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el viernes a Defensores de Cambaceres







Jugarán desde las 15.30 horas con arbitraje de Gonzalo Pereira. Luego de la victoria conseguida frente a Central Ballester en la mañana del pasado domingo, el plantel de Puerto Nuevo ya trabaja pensando en su próximo compromiso: Defensores de Cambaceres. Y lo hace sabiendo que afrontará ese encuentro el viernes a partir de las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Gonzalo Pereira. Será la segunda presentación del Auriazul como local, luego del empate 1-1 del debut frente a Atlas. Y será una prueba importante para los dirigidos por Carlos Pereyra y Hugo Medina, dado que el elenco de Ensenada descendió en la última temporada de la Primera C y busca recuperar rápidamente la categoría perdida. En la primera fecha, Cambaceres perdió en su visita a Liniers por 2-1. Pero el pasado domingo se recuperó como local al ganarle 2-1 a Argentino de Rosario con goles de Leandro Ledesma y Enzo Caroccia. De esta manera, suma 3 puntos, uno menos que Puerto Nuevo, que con 4 unidades es uno de los tres escoltas de Muñiz, el único líder del campeonato de la Primera D con 6 puntos. En cuanto a la planificación para este encuentro, la intención de la dupla Pereyra-Medina es repetir la alineación titular, pero las molestias musculares que arrastran el arquero Leandro Bonet y el delantero Diego Pertossi no garantizan esa posibilidad.

TRAS LA VICTORIA SOBRE BALLESTER, PUERTO NUEVO RETOMÓ SUS ENTRENAMIENTOS EN CAMPANA. PRIMERA D – FECHA 3 VIERNES - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Defensores de Cambaceres / Gonzalo Pereira SÁBADO - 15.30 horas: Juventud Unida vs Atlas / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Argentino de Merlo vs Central Ballester / Juan Pablo Battaglia DOMINGO - 11.00 horas: Liniers vs Lugano / Ramiro Magallán - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Yupanqui / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Centro Español vs Real Pilar / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Claypole vs Muñiz / Tomás Diulio

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el viernes a Defensores de Cambaceres

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: