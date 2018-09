Empataron 1-1 en cancha del Lechuga y el líder mantuvo su ventaja de tres puntos. También igualaron Real San Jacinto y Defensores de La Esperanza en el duelo de tercero y cuarto. El próximo domingo se cierra la primera rueda.

En el partido más atractivo de la 12ª fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol, el líder Atlético Las Campanas igualó 1-1 frente a su escolta, La Josefa, por lo que nada cambió en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato de Primera División. Incluso, tampoco pudieron acercarse sus más inmediatos perseguidores: es que el tercero, Real San Jacinto, empató sin goles frente al cuarto, Defensores de La Esperanza.

En cancha de Lechuga el domingo por la tarde, Las Campanas llegó al gol por intermedio de Diego Gómez, mientras que La Josefa anotó a través de Jonatan Gómez. Ese 1-1 final le asegura a Las Campanas terminar la primera rueda en lo más alto de la tabla, dado que el próximo domingo se jugará la 13ª fecha, última de la primera vuelta, y en el peor de los casos sólo puede ser alcanzado por La Josefa.

Fue un domingo marcado por los empates (cuatro en seis partidos), por lo que los dos equipos que consiguieron triunfos lograron avanzar en las posiciones. Mega Juniors, que le ganó 4-2 a Desamparados, llegó a los 20 puntos y alcanzó a Defensores de La Esperanza en el cuarto puesto, mezclándose ya en la pelea por la tercera posición.

Mientras que El Junior, que venció 1-0 a Lechuga, sumó su tercera victoria del campeonato y ganó tres lugares en la tabla, aunque lejos de los puestos de vanguardia.

Todos los resultados de esta fecha 12 del Torneo de Primera División de la Liga Campanense fueron: Deportivo San Felipe 1-1 Juventud Unida; C.A. La Josefa 1-1 Atlético Las Campanas; Lechuga 0-1 El Junior; Mega Juniors 4-2 Desamparados; Otamendi FC 2-2 Atlético Las Praderas; Defensores de La Esperanza 0-0 Real San Jacinto.

En tanto, la próxima fecha tendrá como encuentro más atractivo el duelo entre el líder Atlético Las Campanas y el tercero, Real San Jacinto. Además jugarán: La Josefa vs Leones Azules; Defensores de La Esperanza vs El Junior; Otamendi FC vs Mega Juniors; Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe; y Juventud Unida vs Lechuga FC. Y quedará libre Desamparados FC.

TERCERA DIVISIÓN

En el campeonato de Tercera División, Atlético Las Campanas se aseguró terminar la primera rueda como único líder al derrotar 2-0 a La Josefa y estirar a cuatro puntos su ventaja en la cima, dado que Defensores de La Esperanza también perdió (cayó 1-0 frente a Real San Jacinto).

Todos los resultados de esta fecha 12 de Tercera División fueron: Deportivo San Felipe 2-0 Juventud Unida; C.A. La Josefa 0-2 Atlético Las Campanas; Lechuga 2-1 El Junior; Mega Juniors 2-0 Desamparados; Otamendi FC 0-0 Atlético Las Praderas; Defensores de La Esperanza 0-1 Real San Jacinto.

CUARTA DIVISIÓN

En el campeonato de Cuarta División, Real San Jacinto se mantuvo como único líder al vencer 1-0 a Defensores de La Esperanza en un encuentro en el que estaba en juego la primera posición. En tanto, La Josefa goleó 4-0 a Las Campanas y sigue a tres puntos unidades de distancia del puntero.

Todos los resultados de esta fecha 12 de Cuarta División fueron: Deportivo San Felipe PG-PP Juventud Unida; C.A. La Josefa 4-0 Atlético Las Campanas; Lechuga 0-2 El Junior; Mega Juniors 5-1 Desamparados; Otamendi FC 1-1 Atlético Las Praderas; Defensores de La Esperanza 0-1 Real San Jacinto.