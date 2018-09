UNA ALARMA LOCAL Ayer a través de las redes sociales circuló el testimonio de una vecina de nuestra ciudad que asegura que su hijo "tenía la bacteria". Según relató, todo inició con fiebre, tos y dolor de garganta y la visita a la guardia de una clínica local donde, tras obtener resultado positivo del isopado, fue medicado con antibióticos y enviado de regreso a su casa. Sin embargo, al día siguiente, como el pequeño no mejoraba y tenía también "dolor de cuerpo", la madre regresó a esa guardia y tras no encontrar una respuesta que la conformara, decidió llevar a su hijo a un centro médico porteño, donde finalmente fue medicado con "penicilina" porque "tenía la bacteria", contó. Desde la Secretaría de Salud explicaron que es común la aparición del streptococo en esta época del año y remarcaron la importancia de prestar atención a los síntomas y, ante, la duda consultar al médico. Ante la muerte de seis personas a raíz de una "enfermedad invasiva" producida por el streptococcus pyogenes –o estreptococo-, desde la Secretaría de Salud del Municipio señalaron que no hay alerta sanitaria en nuestra ciudad y pidieron tranquilidad a los vecinos. En conferencia de prensa, el responsable de dicha secretaría, Ernesto Meiraldi, explicó que hasta el momento en Campana no existen casos y pidió a la comunidad "no alarmarse". En tal sentido, señaló que en esta época del año es común y esperable que haya streptococo pero no invasivos como está sucediendo actualmente. No obstante, insistió en que no hay epidemia ni brote y sugirió "estar atentos y, en el caso de los niños, consultar a un profesional médico ante la aparición de cuadros respiratorios que presenten temperatura elevada, dolor de garganta, ganglios inflamados o bien infecciones en la piel". "La población se tiene que quedar tranquila que de aparecer algún caso en la ciudad lo vamos a informar. Desde el primer día que asumí dije que lo que suceda en Campana, se va a saber. No estoy de acuerdo con ocultar", concluyó. Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, agregó que esta bacteria genera infecciones que son comunes en la población infantil y se tratan en forma habitual en las guardias pediátricas porque es la que produce la escarlatina y angina con pus que provoca en los niños fiebre muy alta, dificultad para tragar y dolor de cabeza. Además, se presentan con mayor frecuencia hacia finales del invierno y la primavera. Y puntualizó que lo que sucedió con tres de los niños fallecidos es que estaban coinfectados con gripe A. Por ello, la Provincia envió el Instituto Malbran las muestras para el estudio de la cepa. Si bien Penovi aseguró que no existen vacunas contra este germen, remarcó la importancia de mantener actualizado el calendario de vacunas y colocarse todos los años la dosis de la Gripe. "Como en los últimos dos años no hubo enfermos graves por gripe, la población estuvo menos alerta a las campañas de vacunación, sobre todo los grupos de riesgo. Esto derivó en que en 2018 hayan sido aplicadas menos dosis porque la población no concurrió voluntariamente", señaló. Y aconsejó a la población tomar los recaudos necesarios para prevenir estas infecciones: ventilar en forma diaria la vivienda por al menos 10 minutos, no concurrir a las instituciones educativas si se tiene las defensas bajas, lavarse las manos en forma frecuente, mantener las uñas cortas y ante la aparición de algún síntoma, realizar en forma precoz la consulta al médico para un pronto diagnóstico.

Meiraldi explicó que hasta el momento en Campana no existen casos y pidió “no alarmarse". EL SEXTO CASO Un niño de 20 meses de la ciudad rionegrina de Viedma falleció por la bacteria streptococcus pyogene, y se sumó a las otras cinco víctimas fatales confirmadas en los últimos días en distintos puntos del país por la misma infección. Así, cinco de los seis casos son pediátricos, mientras que el restante se trata de un hombre de 38 años de Pergamino.

Imagen ilustrativa.



Bacteria streptococcus pyogenes:

Aseguran que no hay epidemia ni brote y piden tranquilidad a los vecinos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: