El conductor de la moto resultó herido y fue asistido por el SAME. Un motociclista resultó herido en un accidente ocurrido el martes por la noche en el cruce de las avenidas 6 de Julio e Yrigoyen, frente a las barreras para cruzar hacia la avenida Larraburre. El lesionado circulaba en una moto Honda CG Titan que cruzó las vías y se prestaba a tomar la Av. 6 de Julio. Fue entonces cuando colisionó con un automóvil Peugeot 405 que para tomar Yrigoyen había dado la vuelta reglamentaria por detrás de la vieja estación de servicio, que permite evitar el giro a la izquierda desde la avenida 6 de Julio. En el lugar se hizo presente personal y una ambulancia del SAME, que asistió al herido y lo derivó al Hospital San José. Del operativo también participó un móvil del Comando de Patrulla de la Policía Bonaerense.

COLISIONARON UN PEUGEOT 405 Y UNA MOTO HONDA CG TITAN

Auto y moto chocaron frente a la barrera de Av. 6 de Julio e Yrigoyen

