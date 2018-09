Se recrudece el debate legislativo por el acuerdo con el CEAMSE

El Gobierno advierte que si no es convalidado la ciudad podría tener problemas con la disposición de la basura. Y asegura que prepara un "plan" integral para abordar la problemática. La oposición quiere saber por qué el acuerdo con el Ceamse tiene una "cláusula de exclusividad". Además, se muestra preocupada por el costo final. El jueves, una reunión con el secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, terminó de manera abrupta. La ciudad pasó demasiado tiempo escondiendo la basura debajo de la escombra. El fin de la era depositando los residuos urbanos en el predio de Cóncaro estaba anunciado. Faltaba saber qué factor forzaría el comienzo de una nueva etapa, y la Justicia Federal se encargó de aportarlo con la decisión del juez Adrián González Charvay de clausurarlo por la presunta disposición de desechos peligrosos, medida que desató no solo la puesta en marcha de planes de contingencia para evitar que Campana entrara en una emergencia sanitaria -como le pasó a su vecina Zárate-, sino también una disputa política en torno a las alternativas de solución definitiva al tratamiento de los desechos comunitarios. El Concejo Deliberante tiene en discusión una de esas opciones, que por ahora es la única concreta: el Ceamse. El convenio que el intendente Abella firmó con la empresa ubicada en José León Suárez está siendo analizado por las bancadas oficialista y opositora, aunque hasta el momento no hay acuerdo para su aprobación. "Lo que tenemos que tener en claro es que estamos hablando de la basura que todos los días el camión recoge por nuestros domicilios, una problemática que nos afecta a todos los vecinos", expresó la concejal de Cambiemos Romina Buzzini el viernes, cuando los esfuerzos por votar el acuerdo el día antes habían fracasado. El Gobierno y el bloque de Cambiemos presentan el arreglo con el Ceamse como "una medida que se tuvo que tomar de un día para otro". Así lo señaló Buzzini la semana pasada. Y hablan de un "plan" integral que está siendo elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, con Sergio Agostinelli a la cabeza. En ese sentido, del lado opositor manifiestan que solo convalidarán el despacho de la basura de Campana en Ceamse cuando ciertos puntos del acuerdo sean modificados y Abella precise cuáles será los próximos pasos. "Para mí, se quiso salir muy rápido y bien parados de un tema que es muy complicado", sostuvo Carlos Gómez, de la UV Más Campana, ante la consulta de LAD. "Lo que pedimos para votar el proyecto fue tiempo, juntarnos nuevamente con Agostinelli y Abella y saber si las modificaciones que queremos se van a hacer o no", comentó. El convenio con el Ceamse habla de un costo aproximado de $450 por tonelada de basura despachada. Se estima que por mes cobrará el doble de lo que pedía Cóncaro. Sin embargo, la cuenta más dolorosa para las arcas municipales viene al hacer los números de la logística que implica trasladar la basura hasta el conurbano bonaerense, que pese a los paliativos buscados por el Municipio -como la utilización de camiones propios-, sigue arrojando una erogación demasiado significativa. Además de que se den a conocer las cifras concretas, la oposición quiere excluir del texto a convalidar lo que entiende es una "cláusula de exclusividad" que ata al Municipio con el Ceamse, incluso sin importar que Cóncaro puede ser rehabilitado por la Justicia en un futuro cercano. De hecho, de acuerdo fuentes legislativas, Zárate estaría intentando reabrir parte de ese predio. "Esta exigencia de exclusividad que hace el Ceamse en el convenio parece ser un impedimento para pensar e implementar alternativas más beneficiosas para nuestra comunidad", comentó Soledad Calle, titular del bloque PJ-Unidad Ciudadana, en contacto con este medio. "Lamentablemente, la presencia del secretario de Legal y Técnica en la comisión de Labor Parlamentaria, lejos de contribuir a un mejor entendimiento, sentó a las claras una postura de ocultamiento y manipulación de la información sensible en materia de salubridad pública", aseveró. Fue por esta negativa de la oposición que el proyecto, que ya había obtenido despacho en la comisión de Obras, no llegó a elevarse al recinto. Esa reunión con el secretario Abel Sánchez Negrette terminó mal. El funcionario y los concejales opositores debatieron acaloradamente. De hecho, ediles disidentes acusaron de destrato al secretario, quien abandonó la comisión a pedido del presidente del HCD, Sergio Roses. Más nada de eso parece haber modificado posiciones. Este lunes, en una nueva sesión de la comisión de Obras, el oficialismo mantuvo su postura de votar el convenio con Ceamse tal como está. "Cazador no quiere hacerle ninguna modificación", señaló Carlos Gómez. "Y así no creo que salga", avisó.

Secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette. Foto: Archivo. "ESTO TIENE UN GRAN IMPACTO AMBIENTAL Y ECOLÓGICO" El concejal del Marco Colella advirtió que "llevar los residuos al CEAMSE tiene un costo mucho mayor" al que Campana venía manejando hasta la clausura del predio de Cóncaro. Además, señaló que se necesita "controlar" la logística de despacho de la basura hasta la planta en el conurbano bonarense. "El intendente Abella en algún momento nos habló de hacer este trabajo con camiones municipales. Sin embargo, el secretario Agostinelli en la última reunión nos decía de hacer parte con municipales y parte con tercerizados", expresó el edil en ese sentido. Colella manifestó que se está frente a un "tema delicado" que no se puede "tratar a la ligera" ya que representa "un gran impacto ambiental y económico" para la ciudad. "Creemos que es atinado y lógico tomarnos un tiempo prudencial para analizarlo y así poder elaborar el mejor proyecto para la disposición final de los residuos", sostuvo el edil. "Sería irresponsable tratarlo en el recinto de esta manera; lo que debería hacer el intendente es sentarnos para buscarle entre todos una solución ya que es de suma importancia", opinó.

Se recrudece el debate legislativo por el acuerdo con el CEAMSE

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: