Juzgado por Crónica TV

El martes por la noche, un informe periodístico titulado "Así actuaba el comisario recaudador" tuvo como protagonista al flamante titular de la DDI de Campana, quien sería candidato a manejar la policía bonaerense. Infructuoso fue el intento de La Auténtica Defensa, cuando ayer por la mañana solicitó una entrevista a la Fiscal Mabel Amoretti, de la UFI 1 de Campana, para saber si existe tal investigación y saber cuál es la carátula del expediente en el que se investigaría al Comisario Mayor Leonardo "Perico" Pérez, nacido y criado en Campana, que desde abril pasado es el actual jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate - Campana. Los últimos 14 años hizo carrera en el Conurbano bonaerense, y su último destino fue el de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Martín, que comprende los Partidos de San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Al llegar a Campana, según versiones verosímiles, uno de los primeros problemas con los que se encontró "Perico" fue la baja productividad de la DDI local. De hecho, acostumbrado a la dinámica del conourbano, el comisario habría generado en los últimos 5 meses más actividad que en los últimos 2 años. No obstante estó, el martes por la noche, alrededor de las 21:25 una placa roja de Crónica HD titulaba "Así actuaba el Comisario recaudador" dio cuenta de un expediente que habría generado Asuntos Internos de la Bonaerense, y que habría derivado en un investigación a cargo de la UFI Nro 1. El conductor de Crónica, mientras prometía audios exclusivos, acusaba de "una práctica lamentable: la de intimidar a sus subalternos para que hagan estadística. Para que hagan procedimientos porque necesitan números". También, según el periodista, Asuntos Internos le habría generado dos sumarios administrativos y lo habría denunciado ante la justicia. Además, el canal lo presentó en el informe como "el comisario millonario de la bonaerense", quien tendría una casa en el country El Bosque y según Crónica "no podría justificar su patrimonio". SENSACION LOCAL El informe de Crónica HD cayó como un balde de agua fría en toda la ciudad, dado que desde la llegada de "Perico" todo parecía encaminado y las estadísticas comenzaban a moverse luego de varios años de sugestiva calma. En el café La Catedral no se habló de otra cosa durante la mañana. Algunos recordaron que el último jefe de la DDI fue "invitado" a buscar otro destino, luego que desapareciera un container clave en una industria local y que las investigaciones hubieran dejado mucho que desear. "Eso fue la gota de rebasó el vaso para que el intendente Abella y el secretario de Seguridad Abel Milano hicieran gestiones para traer al comisario mayor Leonardo Perez, que además es vecino e hincha de Villa Dalmine", dijo la fuente con una sonrisa, mientras apuraba el último sorbo del cortado. INTERNA POLICIAL Algunas versiones darían cuenta que esta embestida periodística contra el Jefe de la DDI de Zárate - Campana, podría ser perfectamente un montaje político; dado que "Perico" sería un potencial candidato a conducir la Policía Bonaerense. En un artículo periodístico de julio pasado, el comisario general Alfredo De Chiara destacaba el accionar de Perez en la zona de Campana, Zárate y Escobar; desbaratando importantes bandas que asolaban la región. También en el mismo artículo expresaba que Perez, con muchas relaciones logradas no solo en su rol de policía, sino también por su función como jefe de Seguridad del club Villa Dalmine, tendría serias posibilidades de intentar llegar a la Jefatura de la Bonaerense.



Juzgado por Crónica TV

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: