Profesionales brindarán asesoramiento gratuito en temas tarifarios y de servicios

Profesionales locales junto a miembros de la Comisión de Derecho de Unidad Ciudadana impulsan un programa para los vecinos que requieran asesoramiento en temas tarifarios, de consumo y prestaciones médicas de obras sociales y prepagas. Muchos son los vecinos que han recibido las facturas de los servicios públicos cuyos montos dificultan el pago y la economía familiar, en especial, a jubilados vecinos de menores recursos. En ese marco, un grupo de profesionales asociados de nuestra ciudad, junto a la Comisión de Derecho y Ciudadanía de Unidad Ciudadana, decidieron generar un programa de interacción con los vecinos cuyo fin será brindar información y asesoramiento en temas tarifarios, de consumo y sobre prestaciones médicas, tanto de obras sociales como prepagas. "Dichas temáticas son las que mayor conflictividad están generando a los ciudadanos" sostuvo la concejal del PJ-Unidad Ciudadana, la Dra. Romina Carrizo, quien agregó: "Pese al veto del Intendente al Defensor del Pueblo, entendemos que nuestros vecinos no pueden quedar a la deriva ya que dicho órgano podía a partir del año 2019 canalizar los reclamos de usuarios y consumidores". Al respecto, Carrizo señaló que "muchos vecinos no saben como van a abonar las facturas de gas, tienen voluntad de pago, pero necesitan saber con qué opciones cuentan según la situación de cada familia. Recibo muchas consultas que van desde las facturas de los servicios públicos hasta la falta de cobertura de prestaciones médicas por parte de obras sociales y prepagas, gastos que antes podían afrontar los vecinos y que hoy, con la caída del salario real, ya no les es posible". Para realizar consultas y despejar inquietudes, ponen a disposición de los vecinos y usuarios un número de Whatsapp (3489-367835) mediante el cual podrán contactar al equipo de profesionales, para concertar las entrevistas con el asesor correspondiente.

LA LICENCIADA VIRGINIA CARRIZO Y EL ABOGADO CÉSAR DÍAZ JUNTO A LA CONCEJAL CARRIZO.



Profesionales brindarán asesoramiento gratuito en temas tarifarios y de servicios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: