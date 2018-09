"La pena del ayer y el miedo del mañana son los dos ladrones que nos roban el hoy." -Charles Dickens. Manhattan, es una isla, un trozo de tierra pequeño y con poca historia, pero que guarda los ingredientes adecuados: aventura, emoción, guerra, depresión, superación y cooperación y que además, ha sabido erigirse como centro del mundo. Desde el año 1626, en que fue fundada no ha dejado de crecer y prosperar. El nombre de Manhattan, viene de los idiomas de los habitantes del área. En el año 1626, Peter Minuit, quién pertenecía a una colonia judía-holandesa, adquirió el sur de la isla por veinticuatro dólares estadounidenses de la época. No se sabe con certeza quiénes fueron los receptores de tal cantidad (indios canarsie, los metoac o los wappinger), pero con ese dinero se hicieron dueños de 9000 hectáreas en la zona que hoy es el centro financiero y cultural del mundo. La importancia de la colonización holandesa resultó determinante para la configuración del modelo social, los principios y el propio carácter de los estadounidenses. El recuerdo de la fundación holandesa se ve en la bandera de la ciudad de Nueva York, que utiliza los mismos colores que la enseña de los Países Bajos: naranja, blanco y azul. Desde aquel día de 1626, han pasado cuatro siglos y muchos episodios: guerras, revoluciones, progresos, atentados..., Manhattan siempre ha tenido un protagonismo especial. Llega el siglo xxi y con él uno de los atentados más cruentos de la historia, un 11 de Setiembre del año 2001. La mañana del 12 de Setiembre, los neoyorkinos todavía no eran conscientes de lo que había sucedido. Desconocían la trascendencia que el atentado tendría para el destino del mundo. El corazón financiero de la isla había sido arrasado. Aquéllos dos aviones estrellados por los terroristas contra las Torres Gemelas no sólo habían dejado más de 3000 muertos: además, habían conseguido derrumbar un símbolo. Habían cambiado la historia. Muchos años después del histórico suceso, bien adentrados en el siglo XXI, Manhattan es hogar de la mayor Bolsa de Valores; cientos de empresas multinacionales y el Midtown Manhattan son el destino financiero del mundo. Además, el sector de los medios de comunicación; los seguros; la asistencia sanitaria; la arquitectura; la publicidad; la moda; la consultoría o el derecho, tienen allí su sede principal. Manhattan nunca duerme. Sus luces siempre están encendidas, iluminando el mundo entero. En la construcción del Puente de Brooklyn se tardó ocho años, pero el mismo supuso un importante avance para la ciudad que vio conectados los barrios de Queen y Manhattan. Tiene una longitud de 1825 metros, y nueve carriles destinados al tráfico. Además de dos niveles para el tráfico de vehículos, pero también tiene otro para el metro, una acera peatonal y un carril para bicicletas. Fue el primer puente suspendido mediante cables de acero. Manhattan, en la ciudad de Nueva York, es una imagen icónica en nuestra mente cuando soñamos con visitar la gran manzana. Por supuesto, su historia es fascinante, ya que pasó por las manos de los Lenapes nativos, los holandeses y luego los ingleses, para transformarse en un lugar que va más allá de sus propios límites.

El Rincón de Aléthea:

La Gran Manzana

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: