A través de nuestros corresponsales, amigos y guías de pesca en distintas localidades nos llegan semanalmente la información del estado de los ríos y el pique en los diversos ámbitos de pesca. De esta manera desde Berisso Ariel Esteban nos dice: "Luis María un saludo para vos y para todos los lectores de Semanario del Pescador les cuento que la pesca en Berisso mejoró notablemente, en cuanto a los portes seguimos haciendo pescas buenas de pejerreyes que en algunos casos superan el kilo de peso, llegando a 1,300 kg pero promedian mucho entre 900 gramos y un kilo. La pesca la estamos haciendo bien pegadito al Canal Emilio Mitre y la zona del Par 6 o sea no hace falta navegar tanto como un mes atrás y está más cerca de lo que es la costa Argentina. En La Balandra ya empezaron a salir las primeras corvinas y algunos bagres de mar entremezclados". Por su parte Víctor Flores desde la Paz Entre Ríos me hace llegar el siguiente informe, "Hola amigos del Semanario del Pescador muy buena semana de pesca, con abundante capturas de dorados de diferentes tamaños, aparecieron también algunos cachorros de surubíes y mucha variada como se estuvo dando en las últimas semanas, sobre todo moncholos, bogas y bagres amarillos. Se pescó con carnada viva y señuelos, al golpe, anclado y de garete. El río continua bajo está en los 2,70 mts. El agua clara en los 20º de temperatura. Les confirmo que el próximo 27 de octubre se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano, con importantes premios. Por informes al 03437 - 423601. Por su parte el amigo Vicente Turriaga me informa el estado de algunas lagunas, Alsina R. 65 Km. 463 Guamini "El pique de pejerrey de costa es rendidor con pejerreyes medianos a grandes. Embarcado cambia la cosa y la pesca es más importante tanto en tamaño como en cantidad. Mucha gente está visitando este espejo de agua que rinde muy bien, y tiene costas extensas para hacer la pesca, Adela R2 Km. 129 Se sigue pescando muy bien vale la pena visitar esta laguna, muy poblada de pejerreyes de buena calidad. Al moverse entre los juncos o bajos lo mejor es hacerlo a remo sin perturbar la zona de pesca ya que ante cualquier ruido desaparecen. Ya aparecieron tarariras". En nuestro programa de TV Nº 740 de esta semana te un resumen de lo que fue la 27° Feria de Armas en la Rural la que se realizó del 11 al 20 de Agosto pasado, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Mario IIlia con uno de los dorados capturados en La Paz. Sorteo aniversario Semanario del Pescador 2018 Este jueves 13-09-2018 por FM simple 97.3 mhz de 20:00 a 22:00 horas. También escucha la radio por www.semanariopescador.com o en www.fmsimplecampana.com.ar/ Mes de Septiembre mes aniversario del Semanario del Pescador, cumplimos diecisiete años en F.M., quince años en TV y trece años con nuestra Web, como no podía ser de otra manera, realizaremos nuestro sorteo aniversario, con los siguientes premios 1. un viaje y estadía a Mendoza 6 días, 4 noches, con desayuno salida 26-10-2018 Gentileza Empresa de viajes y turismo Fun Travel Pueyrredon 454 Campana 2. un viaje y estadía a San Clemente del Tuyu 4 días, 2 noches, con desayuno salida fin de semana largo de Noviembre (Gentileza Empresa de viajes y turismo Fun Travel Pueyrredon 454 Campana) 3. una salida de pesca para dos personas en día de semana con el guía Gustavo Ramondegui de Paranacito, saliendo desde villa Paranacito. 4. una salida de pesca para dos personas en día de semana con el guía Oscar Enrique Suarez en el Paraná guazú, saliendo desde la guardería en el Paraná Guazú. 5. una caña sturgeon 2.70 y reel surfish tamaño 60. (Gentileza de la casa de pesca esturión Estrada 690 Campana) 6. una tablet gentileza de casa Saib grupo Márquez (Belgrano 240 y Avda. Mitre 1038 Campana) 7. tres pares de entradas para el recreo Keidel. Sobre Paraná guazú y pasaje Talavera 8. tres pares entradas para el recreo Carlos I. Sobre el Paraná Guazú 9. un kilo de masas (gentileza Panadería Fénix - Av. Intendente Jorge R. Varela 639 Campana). NOTA: los premios no se canjean por dinero en efectivo o cualquier otro artículo, el traslado hasta los recreos, camping, paradas de micros y salida de pesca quedan a cargo de los ganadores, debiéndose retirar los mismos en la localidad de Campana, en un plazo de una semana (7 días), a partir de la publicación del listado de ganadores, salvo los que se puedan enviar o coordinar por Mail. Para comunicaciones semanariodelpescador@gmail.com

Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno

