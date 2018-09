DOS EQUIPOS SUB 13 EN LA FEDERACIÓN NORTE Próximamente se pondrá en marcha el Torneo Sub 13 de la Federación Norte de Fútbol y nuestra ciudad tendrá dos representantes en esa competencia: Leones Azules y Lechuga FC. Ambos equipos integrarán la Zona A con dos conjuntos de Zárate: Sarmiento y Central Buenos Aires. Este Torneo Sub 13 cuenta con 31 participantes de localidades como Arrecifes, Chacabuco, Chivilcoy, Junín, Mercedes, Lincoln, San Antonio de Areco, San Pedro, Pergamino, Rojas, Colón y San Nicolás, además de Campana y Zárate, ciudad que aporta la mayor cantidad de representantes: seis equipos en total. Uno de los objetivos de la nueva Comisión Directiva es volver a contar con su Torneo Infantil. El pasado sábado se realizó una jornada amistosa en el predio del Lechuga y participaron más de 500 chicos de entre 5 y 14 años. En los próximos días comenzarán a ficharse jugadores y en octubre iniciaría un campeonato corto para sentar las bases para 2019. La nueva Comisión Directiva de la Liga Campanense de Fútbol sigue avanzando con los proyectos que se planteó a partir de su asunción. Y entre ellos se encuentra relanzar el fútbol infantil en nuestra ciudad y contar con un campeonato que contenga a todos los clubes de la ciudad. Para ello se conformó una Subcomisión de Fútbol Infantil encabezada por Cristian Tejera (de Defensores de La Esperanza), Hugo García (Lechuga FC) y Sebastián Gamarra (Mega Juniors), quienes fueron recorriendo los distintos clubes y barrios para presentar la propuesta. "Hicimos esta subcomisión con representantes de clubes que vienen trabajando mucho en el fútbol infantil y que tienen todas las categorías formadas", explica el Presidente de la Liga, Matías Silva. "Una de las premisas que nos planteamos fue impulsar el fútbol infantil, porque hay muchos chicos en Campana con ganas de jugar", agrega Tejera. Así, con el proyecto planteado y en la previa a comenzar la etapa de fichaje de jugadores, se decidió organizar una Jornada amistosa que se realizó el pasado sábado en el predio del Lechuga, con partidos en las dos canchas de 11 y también en las dos canchas reducidas. Y fue un éxito: participaron más de 500 chicos y más de 40 equipos entre las diferentes categorías (son cinco en total). "Queríamos que los padres vean lo que es el fútbol infantil, la cantidad de chicos que hay con ganas de jugar en Campana y la forma en que queremos hacerlo todos los fines de semana. No sólo participaron equipos de clubes que están compitiendo en el fútbol mayor, sino que también se sumaron otros equipos que tienen fútbol infantil. Nuestra intención es que participen todos los clubes que tengan fútbol infantil. Y salió bárbaro, así que tenemos grandes expectativas para lo que se viene", comentó Tejera. "Fue una jornada espectacular", agregó Silva. "Por suerte tuvimos la colaboración de muchos clubes y también de las familias que acompañaron a los chicos. La intención era hacer una prueba y una muestra del lugar que vamos a utilizar cuando larguemos el campeonato infantil, que queremos tener sí o sí este año para el año próximo, desde temprano, ya jugarlo desde el arranque del año de manera organizada", detalló. Y adelantó que están analizando mejoras en el predio: "Tiene cuatro canchas en buenas condiciones, pero quizás necesite algunas trabajos en baños y buffet". Esta primera jornada amistosa resultó tan positiva que clubes y padres ya pidieron repetir la experiencia mientras no inicie todavía el campeonato. El pasado sábado, la actividad arrancó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 15 horas con partidos de cinco categorías diferentes: 2004, 2005/06, 2007/08, 2009/10 y 2011/12. Los resultados fueron los siguientes: -Categoría 2004: Otamendi FC 2 – Leones Azules 0; y Defensores de La Esperanza 0 – Lechuga FC 2. -Categoría 2005/06: Leones Azules "B" 0 – Lechuga "B" 4; Otamendi FC 2 – Lechuga "A" 1; Defensores de La Esperanza "A" 7 – Chacarita 0; Defensores de La Esperanza "B" 1 – Leones Azules "A" 1; y Albizola 5 – Real San Jacinto 1. -Categoría 2007/08: La Josefa 1 – Otamendi 3; Defensores de La Esperanza 0 – Desamparados FC 2; Leones Azules 0 – Lechuga 2; Real San Jacinto 5 – Chacarita 1; y Mega Juniors 7 – Río Luján 0. -Categoría 2009/10: Río Luján 9 – Real San Jacinto 0; Defensores de La Esperanza "B" 0 – Albizola 5; Lechuga 2 – Otamendi 4; Defensores de La Esperanza "A" 4 – La Josefa 0; y Leones Azules 3 – Desamparados FC 0. -Categoría 2011/12: Defensores de La Esperanza 1 – Santa Florentina 4; Río Luján 1 – Mega Juniors 0; Deportivo San Felipe 1 – Real San Jacinto 1; Las Campanas 1 – Desamparados 3.

LA CATEGORÍA 2007/08 DE CHACARITA QUE PARTICIPÓ EL SÁBADO DE LA JORNADA AMISTOSA EN LECHUGA.





LA CATEGORÍA 2005/06 DE DEFENSORES DE LA ESPERANZA, DURANTE LA JORNADA DEL PASADO SÁBADO.





LA CATEGORÍA 2011/12 DE MEGA JUNIORS.





LA CATEGORÍA 2011/12 DE SAN FELIPE QUE JUGÓ EL SÁBADO CON REAL SAN JACINTO.





LA CATEGORÍA 2007/08 DE DESAMPARADOS FC QUE LE GANÓ 2-0 AL DEFE.





LA CATEGORIA 2009/10 DE RÍO LUJÁN GANÓ 9-0 EN ESTA JORNADA AMISTOSA.



Fútbol Infantil:

La Liga Campanense trabaja para recomponer su semillero

