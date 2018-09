Goleó 8-1 a Leones Azules y mantuvo los tres puntos de ventaja sobre Mega Juniors. En la próxima fecha juegan entre sí. El pasado sábado, en cancha de El Pino, se desarrolló la 10ª fecha del Torneo de Quinta División de la Liga Campanense de Fútbol, jornada en la que Atlético Las Praderas volvió a la victoria luego que en la fecha anterior cortara su racha de ocho triunfos consecutivos al igualar 2-2 con Defensores de La Esperanza. Esta vez no dejó dudas: goleó 8-1 a Leones Azules y de esa manera mantuvo los tres puntos de diferencia sobre Mega Juniors "A", que ganó 2-0 porque Desamparados FC no presentó la cantidad mínima de jugadores. Y lo consiguió justo antes de que ambos equipos estén frente a frente, dado que en la 11ª fecha se enfrentarán entre sí. Además, durante la jornada del último sábado, Real San Jacinto venció 5-1 a Mega Juniors "B" y Lechuga FC superó 3-1 a San Felipe. En tanto, La Josefa quedó libre, mientras que Otamendi y Defensores de La Esperanza no jugaron porque Juventud Unida y El Junior se retiraron del certamen. La próxima fecha, además del duelo entre Atlético Las Praderas y Mega Juniors "A", también tendrá los siguientes partidos: Leones Azules vs El Junior; Defensores de La Esperanza vs Real San Jacinto; Mega Juniors "B" vs Otamendi FC; Lechuga vs Juventud Unida; y Deportivo San Felipe vs La Josefa. Quedará libre Desamparados FC.

EL EQUIPO DE QUINTA DIVISIÓN DE LECHUGA, QUE VENCIÓ 3-1 A SAN FELIPE.



Quinta División: Atlético Las Praderas volvió a la victoria y sostuvo su liderazgo

