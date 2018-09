Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 13/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 13/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

EMPATÓ ARGENTINA: en su segundo amistoso post Mundial, igualó sin goles frente a Colombia.- MARTINO NEGÓ CONTACTOS: uno de los candidatos a reemplazar a Jorge Sampaoli, negó haber tenido algún contacto con la AFA.- SUPERLIGA; FECHA 5: mañana se pondrá en marcha una nueva jornada de la Primera División con dos partidos.- PRIMERA C: ayer se puso en marcha la quinta fecha.- VOLEY; FLOJO DEBUT: la Selección Argentina de Vóley perdió 3-1 frente a Bélgica.- BÁSQUET; EN MÉXICO: la Selección Argentina de Básquet se encuentra entrenando en México.- MARTINO NEGÓ CONTACTOS Gerardo Martino, uno de los candidatos a reemplazar a Jorge Sampaoli, negó haber tenido algún contacto con la AFA: "No he hablado con nadie de la Argentina además de que hay una situación laboral y contractual por resolver aquí en Atlanta. Es una cuestión de respeto a la verdad y no he tomado ningún contacto ni con Colombia ni la Argentina", señaló. Luego de haber sido elogiado por Claudio Tapia, Martino le devolvió la gentileza: "Ha estado en los peores momentos donde nos tocaron vivir situaciones muy difíciles y no contamos con el apoyo de los equipos del exterior. Lo respeto mucho porque no se separó en esas dificultades". SUPERLIGA: FECHA 5 Mañana se pondrá en marcha una nueva jornada de la Primera División del fútbol argentino con dos partidos: Estudiantes vs Aldosivi de Mar del Plata (19.00) y Atlético Tucumán vs Tigre (21.00) abrirán esta quinta fecha que el sábado tendrá en acción a River Plate y Boca Juniors. En tanto, el líder Racing jugará el domingo como visitante frente a Lanús. PRIMERA C Ayer se puso en marcha la quinta fecha y Berazategui se escapó en la cima de la tabla de posiciones con su victoria 1-0 como local sobre Cañuelas. Además, también jugaron: Sportivo Barracas 4-1 Argentino de Quilmes; Deportivo Merlo 0-2 Deportivo Armenio; Ituzaingó 1-0 San Martín (B); y Central Córdoba 0-0 Midland. Anoche, al cierre de esta edición jugaban Excursionistas vs Alem. En tanto, hoy lo harán: Villa San Carlos vs Lamadrid; Luján vs Dock Sud; El Porvenir vs Laferrere; y Victoriano Arenas (que puede alcanzar a Berazategui) vs Sportivo Italiano. VOLEY: FLOJO DEBUT La Selección Argentina de Vóley perdió 3-1 frente a Bélgica en su debut en el Mundial que se está disputando en Italia y Bulgaria. El equipo que dirige Julio Velasco fue muy inconsistente y cayó con parciales de 25-19, 25-19, 22-25 y 25-19. Por la segunda fecha, el Seleccionado Nacional se medirá con República Dominicana el viernes a las 15.30. Luego jugará con Italia el sábado a las 16.15; el lunes 17 contra Eslovenia (a las 15.30) y por la última fecha del Grupo A enfrentará a Japón el martes 18 a las 12. BÁSQUET: EN MÉXICO La Selección Argentina de Básquet se encuentra entrenando en México donde mañana enfrentará al combinado azteca en el inicio de la segunda fase de la Eliminatoria para el Mundial 2019. Luego, el lunes 17 recibirá a Puerto Rico en Formosa para el segundo juego de esta "ventana FIBA". En cuanto al equipo, el escolta Luciano González reemplaza al pivot Roberto Acuña, quien se sumó a la lista de bajas por lesión que ya conformaban Patricio Garino y Lucio Redivo. EMPATÓ ARGENTINA En su segundo amistoso post Mundial, la Selección Argentina igualó sin goles frente a Colombia en un encuentro disputado en New Jersey. El combinado dirigido por el interino Lionel Scaloni formó con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico (84m Marcos Acuña); Rodrigo Battaglia, Exequiel Palacios (54m Paulo Dybala), Giovani Lo Celso (69m Cristian Pavón); Gonzalo Martínez (46m Franco Cervi), Mauro Icardi (84m Giovanni Simeone) y Maximiliano Meza (67m Leandro Paredes). La próxima lista de convocados a la Selección Argentina se conocerá el 21 de este mes y será para afrontar los amistosos del 11 de octubre frente a Egipto y del 16 contra Brasil (en Arabia Saudita).



