La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/sep/2018 Resfriado común







El resfriado común es una infección viral de tu nariz y garganta (vías respiratorias altas). Por lo general es inofensivo, aunque podría no sentirse como tal. Muchos tipos de virus pueden causar un resfriado común. Los niños menores de seis años tienen un riesgo mayor de contraer un resfriado, pero los adultos sanos también pueden esperar dos o tres resfriados al año. La mayoría de las personas se recuperan de un resfriado común en una semana o 10 días. Los síntomas pueden durar más en las personas que fuman. Si los síntomas no mejoran, consulta a tu médico. Síntomas - Escurrimiento o congestión nasal - Dolor de garganta - Tos - Congestión - Dolor corporal o dolor de cabeza leves - Estornudos - Fiebre de bajo grado - Sentirte mal en general (malestar) La secreción de tu nariz podría volverse más espesa y de color amarillo o verde durante el resfriado común. Esto no es un indicador de una infección bacteriana. Cuándo consultar a un médico Para adultos Busca atención médica si tienes: - Fiebre mayor a 101.3º F (38.5º C) - Fiebre que dure cinco días o más o que regresa después de un periodo sin fiebre - Dificultad para respirar - Jadeos - Dolor intenso de garganta, cabeza o senos paranasales Para niños En general, no es necesario que tu hijo vea a un médico por un resfriado común. Sin embargo, busca atención médica de inmediato si tu hijo tiene alguno de los siguientes síntomas: - Fiebre de 100.4º F (38º C) en recién nacidos de hasta 12 semanas - Fiebre alta o que dura más de dos días en niños de cualquier edad - Síntomas que empeoran o no mejoran - Síntomas graves, como dolor de cabeza o tos - Jadeos - Dolor de oído - Irritabilidad extrema - Somnolencia inusual - Falta de apetito Causas Aunque muchos tipos de virus pueden causar un resfriado común, los rinovirus son la causa más común. El virus del resfriado entra a tu cuerpo a través de tu boca, ojos o nariz. El virus se puede propagar a través de gotas en el aire cuando alguien que está enfermo tose, estornuda o habla. También se propaga por el contacto de manos con alguien que ha tenido un resfriado o al compartir objetos contaminados, como utensilios, toallas, juguetes o teléfonos. Si te tocas los ojos, la nariz o la boca después de dicho contacto o exposición, es posible que contraigas un resfriado. Prevención No hay una vacuna para el resfriado común, pero puedes tomar precauciones con sentido común para reducir la propagación de los virus del resfriado: - Lávate las manos. Lávate bien las manos y con frecuencia con agua y jabón, y enséñales a tus hijos la importancia de hacerlo. Si no tienes agua y jabón a la mano, usa un desinfectante para manos a base de alcohol. - Desinfecta tus cosas. Limpia las superficies de la cocina y el baño con desinfectante, especialmente cuando alguien en tu familia esté resfriado. Lava los juguetes de los niños periódicamente. - Utiliza pañuelos. Estornuda y tose en los pañuelos. Tira los pañuelos usados de inmediato, luego lávate bien las manos. Enséñales a los niños a estornudar o toser en la parte interna del codo cuando no tengan un pañuelo. De esa forma cubren su boca sin usar las manos. - No compartas. No compartas vasos o utensilios con otros miembros de la familia. Usa tu propio vaso o vasos desechables cuando alguien más esté enfermo. Etiqueta la taza o el vaso con el nombre de la persona resfriada. - Aléjate de los resfriados. Evita el contacto cercano con cualquier persona que haya estado resfriada. Escrito por el personal de Mayo Clinic



