La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/sep/2018 La llegada de la Primavera cambia el humor de la gente







Según una encuesta, los argentinos la relacionan con el amor, el renacer y la juventud. Para los expertos en neurociencias, estas sensaciones tienen su explicación: la luz solar predispone a la mejora anímica. Para la mayoría es la mejor estación del año. Para la mayoría es la estación preferida del año y eso se debe a que la llegada del sol dispara un estado contagioso e indisimulable: el buen humor. "La luz solar tiene un efecto directo sobre el estado de ánimo. De hecho, para la depresión estacional (que ocurre en invierno) uno de los tratamientos es dar luz, dar primavera", introduce el biólogo Diego Golombek. "Pero a lo biológico hay que sumarle lo social: si hay más horas de sol salimos más y si tenemos mejor humor tenemos más ganas de relacionarnos. Además, usar menos ropa representa un ícono cultural que hace que miremos al otro y nos miremos de un modo diferente". Tal es la necesidad del cerebro de recibir luz solar que varios estudios científicos hablan, incluso, de "adicción". "Se ha demostrado que existen neuronas que se activan frente a la luz, y que muchas se ubican en áreas del cerebro que son críticas para nuestro ánimo. Pero además, cuando se activan, ponen en marcha circuitos del cerebro que incluyen a las áreas del placer y de la recompensa: las mismas que se activan frente al sexo, las drogas, el chocolate y otros estímulos positivos", describe Ezequiel Gleichgerrcht, investigador en neurociencias cognitivas de INECO. "Para muchos científicos, esto podría explicar que algunas personas desarrollen una adicción a la exposición solar, pues al activar circuitos de recompensa, se perpetúan las conductas". Pero las sensaciones placenteras no sólo giran alrededor del sol: también vienen de las flores. "En esta estación aumentan los procesos de olfación", explica Ignacio Brusco, director del Centro de Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría de la UBA. "Cuando uno huele el perfume de una flor que nos remite a un recuerdo placentero se estimulan diferentes partes del cerebro, como el hipocampo. Allí está la memoria y, al lado, la memoria emocional. Por eso, cuando la olemos, recapturamos información emocional guardada en la memoria", agrega. Gabriela Mistral ya había escrito con el olfato: " Doña primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No cree al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a entenderlas entre los jazmines? ". Pero eso de que la primavera eleva el deseo sexual es otro cantar. "No hay evidencia de una asociación directa entre el efecto lumínico y el aumento del deseo sexual", explica el psiquiatra y sexólogo del Hospital Durand, Adrián Helien. "Lo que sucede parece más el resultado de dos variables: por un lado, del ‘efecto placebo’ del sistema de creencias popular: ese márketing que nos dice que ahora se tiene más sexo. Por otro, del aumento de los estímulos visuales cuando comienzan a exhibirse zonas eróticas del cuerpo".



La llegada de la Primavera cambia el humor de la gente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: