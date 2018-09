Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 13/sep/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 13/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

JORNADA DE PROTESTAS: ATE, con el respaldo de organizaciones sociales, realizó un paro nacional que incluyó marchas y cortes de calles.- DÓLAR; VOLVIÓ A DISPARARSE: sobre el cierre de la rueda trepó a $39,08 para la venta.- PRESUPUESTO 2019: el gobernador de San Luis aseguró que el gobierno tendrá dificultades para aprobar el "presupuesto del FMI".- VIDAL ANUNCIÓ MEJORAS: la gobernadora bonaerense anunció mejoras en programas sociales por un total de 500 millones de pesos.- SE DEBILITA FLORENCE: el huracán, que avanza sobre el océano Atlántico en la costa este de los Estados Unidos, fue degradado a una tormenta de categoría 3.- DÓLAR: VOLVIÓ A DISPARARSE El dólar se disparó este miércoles sobre el cierre de la rueda a $39,08 para la venta ante una limitada oferta de divisas por parte del sector privado y la ausencia del Banco Central en el mercado de cambios. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana cotizó a $37,33 para la punta compradora y a $39,08 para la vendedora, lo cual representó un avance de 37 centavos frente al martes. Durante la mayor parte del día, el dólar había registrado un leve retroceso pero sobre el cierre, la demanda creció e impulsó su precio ante la ausencia de intervención oficial. De ese modo, acumuló tres incrementos consecutivos en una city porteña que no encuentra la calma tras la corrida cambiaria de las semanas anteriores. PRESUPUESTO 2019 El gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá aseguró que el gobierno nacional tendrá dificultades para aprobar el "presupuesto del FMI" y que el presidente Mauricio Macri "nos está jodiendo a todos". "No va a ser tan fácil para el Gobierno (aprobar el presupuesto) porque seguramente la oposición lo va a leer y modificará muchas cosas para que, en lugar de ser un presupuesto acordado con el FMI, sea "equilibrado y equitativo", manifestó Rodríguez Saá. VIDAL ANUNCIÓ MEJORAS La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció este miércoles mejoras en programas sociales por un total de 500 millones de pesos, que también estarán destinados a reforzar las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares de los empleados públicos, y subrayó que no va a "dejar solos a los más que necesitan". La referente del PRO brindó precisiones sobre el paquete de medidas para "hacer frente al aumento de la inflación en los alimentos, que le pega a los que menos tienen". SE DEBILITA FLORENCE El huracán Florence, que avanza sobre el océano Atlántico amenazando la costa este de los Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias, fue degradado el miércoles a una tormenta de categoría 3 en la escala de cinco de Saffir- Simpson, dijo el estadounidense Centro Nacional de Huracanes (NHC). "Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 205 km/h", dijo el NHC en su boletín de las 18H00 GMT. JORNADA DE PROTESTAS El sindicato de estatales de ATE, con el respaldo de organizaciones sociales, realizó este miércoles un paro nacional que incluyó marchas y cortes de calles en distintos puntos del centro porteño y accesos a la Ciudad, en rechazo a las políticas del Gobierno y al "ajuste perpetuo". La protesta generó un verdadero caos de tránsito en varias arterias importantes del centro porteño durante las más de siete horas en las que se extendió, desde la mañana a primera hora de la tarde. Fueron cien los cortes de calle en todo el país, de los cuales unos 20 tuvieron lugar en la Ciudad, en el marco de la "Jornada Nacional de Lucha" organizada por ATE, entre ellos en Avenida de Mayo y la 9 de Julio; en Avenida Constituyentes y Gral Paz (sede del INTI); en Avenida Caseros y Vélez Sarsfield (Zona Hospitales) y en Paseo Colón al 900 (sede de Agroindustria).



