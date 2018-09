La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/sep/2018 El jurado determinó que Oyarzún actuó en legítima defensa







De esta manera, el carnicero zarateño fue absuelto por la muerte de Brian González. El veredicto se conoció ayer por la tarde en el Tribunal Oral Nº 2 de nuestra ciudad. "Nunca fui un justiciero, siempre fui un laburador", aseguró Oyarzún. "Nosotros encontramos al imputado no culpable, por haber actuado en legítima defensa". De esa manera, la joven presidente del jurado popular que juzgó a Daniel Oyarzún informó ayer por la tarde que el carnicero zarateño quedaba absuelto por la muerte de Brian González ocurrida el 13 de septiembre de 2016, cuando Oyarzún persiguió y atropelló la moto que manejaba el joven y en la que viajaba también Marcos Altaño, quien instantes antes había robado 5 mil pesos de su comercio. Los 12 jurados, entre los que se encontraban tres vecinos de nuestra ciudad, coincidieron en que el hombre actuó en "legítima defensa" y que por lo tanto no debía ser condenado. Así le pusieron punto final al proceso que se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Departamental Zárate-Campana, ubicado en el edificio de la calle Andrés Del Pino, frente al Arco de nuestra ciudad. "Se hizo justicia, voy a poder seguir estando con mi hija y voy a poder ir a trabajar como hice siempre", dijo Oyarzún al salir y encontrarse con familiares y amigos que habían asistido a apoyarlo. El carnicero se mostró visiblemente conmovido por su absolución y entre llantos repitió: "Ahora me siento nervioso, triste pero bien, y contento porque se hizo justicia". Al ser consultado sobre qué sintió cuando escuchó el veredicto expresó: "Siempre supe que era inocente y siempre estuve con la frente en alto. Ahora voy a poder seguir cuidando a mi hija". Antes de abrazarse con sus padres, el carnicero sostuvo: "Nunca fui un justiciero, siempre fui un laburador. Ahora voy a poder trabajar para volver a tener mi carnicería, que es mi sueño". Antes de conocerse el veredicto del jurado se había realizado la última audiencia, en la que se expusieron los alegatos de cierre. La querella, a cargo del Dr Ernesto Gómez, insistió con la figura de "homicidio simple" (un delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión). "Estamos en peligro de avalar una conducta típica del lejano oeste. Imagínense que cualquiera de nosotros podríamos pasar por ahí, con nuestros hijos, para ir a la escuela. Y pasaba Oyarzún a toda velocidad. Podría haber matado a cualquiera. Si no le damos una sentencia ejemplar podría volver a actuar", argumentó Gómez. En tanto, fiscal de acusación, José Luis Castaño, planteó nuevamente el "exceso de legítima defensa" (de 1 a 5 años de prisión). "Oyarzún se excedió y eso tiene que tener un llamado de atención. El homicidio simple tiene una pena grave, pero hay una alternativa. Es una persona que se defendió, se le fue la mano y terminó matando a Brian. Y como se le fue la mano, voy a solicitar al jurado un veredicto condenatorio y para que esto no vuelva a pasar. Tenemos que tratar que los delitos sean tratados en la justicia. Porqué cuando uno hace justicia por mano propia se puede equivocar", apuntó Castaño. Finalmente, la defensa de Oyarzún, representada por el abogado Ricardo Izquierdo, pidió que se lo declare no culpable por haber actuado en "legítima defensa". El defensor del carnicero dio su parecer de cara al jurado popular: "Ustedes estan en el peor lugar. Van a juzgar la libertad de Oyarzún, un vecino de ustedes, un trabajador. Él no de merece la cárcel porque es uno de ustedes, un trabajador una persona de familia". Luego del veredicto agregó: "Oyarzún era inocente y no tuvo la intención más que de recuperar los cinco mil pesos. Por esos cinco mil pesos perdió su carnicería". EL HECHO Aquel mediodía del 13 de septiembre de 2016, Marcos Daniel Alteño (24) entró a robar armado a la carnicería de Oyarzún. Le apuntó a la cuñada del comerciante, que también trabaja allí y le pidió el dinero. Según las víctimas del asalto, el ladrón se llevó unos $5.000 destinados a pagar a un proveedor de pollos y antes de dejar el lugar disparó dos veces dentro del local. Luego salió y se subió a la moto, donde lo esperaba Brian González. Casi inmediatamente, detrás apareció Oyarzún y comenzó la persecución. A unos 300 metros del lugar del robo, sobre la avenida Antártida Argentina, el carnicero impactó con su auto contra la moto. Alteño, que durante la huida disparaba contra el auto del carnicero, saltó de la moto y salió corriendo. Tras estar tres meses prófugo, se entregó y fue condenado a seis años y medio de prisión en un juicio abreviado. Pero González quedó atrapado entre la trompa del coche y el poste de un semáforo. En esas circunstancias, varios vecinos del lugar y el propio carnicero le dieron una paliza. El motociclista fue trasladado a un hospital, donde luego falleció.

"Nunca fui un justiciero, siempre fui un laburador", aseguró Oyarzún al salir, entre familiares, allegados, vecinos y las numerosas cámaras que siguieron el desenlace de este juicio por jurados.





"Se hizo justicia, voy a poder seguir estando con mi hija y voy a poder ir a trabajar como hice siempre", dijo Oyarzún al salir.





Familiares y allegados al carnicero zarateño se hicieron presentes en los tribunales de nuestra ciudad para brindar su apoyo a Oyarzun.

#Ahora Daniel Oyarzún: el jurado decidió que no es culpable. "Se hizo justicia, siempre fui un laburador", expresó entre lágrimas a la salida del Juzgado ante familiares y amigos pic.twitter.com/cIclA9j56m — Magui Felizia (@mawifelizia) 13 de septiembre de 2018 #Adelanto "Oyarzun se quebró durante todo el juicio, mantiene la misma postura desde que lo conozco hace dos años" expresó Ricardo Izquierdo, su abogado. El jurado está aún deliberando la situación pic.twitter.com/SIZ6GksfAT — Magui Felizia (@mawifelizia) 13 de septiembre de 2018 #Adelanto gran espectativa frente al Juzgado N°1 de #Campana Andrés Del Pino y Varela por el juicio al carnicero Billy pic.twitter.com/8W3HZLNij8 — Daniel Trila (@dantrila) 13 de septiembre de 2018 #Dato VIDEO el carnicero Daniel Oyarzún fue declarado "no culpable". El jurado entendió que el hombre actuó en legítima defensa y decidió absolverlo. Su defensa declaró "desde un principio confié plenamente, sé lo que estoy defendiendo" pic.twitter.com/XARstg6p71 — (@dantrila) 13 de septiembre de 2018

