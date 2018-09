Con una charla motivacional, se lanzó el programa "Jóvenes en Movimiento"

El ex arquero Fernando "El Mono" Navarro Montoya estuvo a cargo de la actividad destinada a las integrantes del equipo de fútbol femenino del Club Puerto Nuevo. El Municipio lanzó el programa "Jóvenes en Movimiento" con una charla motivacional realizada por el ex arquero Fernando "El Mono" Navarro Montoya, a las integrantes del equipo de fútbol femenino del Club Puerto Nuevo. El intendente interino, Luis Gómez; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; y la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi, estuvieron al frente del lanzamiento realizado en las instalaciones del club junto al subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras; y el director de Deportes, Gonzalo Patiño. Allí, las jóvenes escucharon atentamente las vivencias de Navarro Montoya y sus experiencias de vida y deportivas; además compartieron una amena charla sobre las actividades que realizan y la realidad social en la que vive. En este marco, Gómez celebró la puesta en marcha de este programa que tiene como principal objetivo promover la inclusión y los buenos hábitos. "El objetivo del intendente Sebastián Abella es que con la figura de un reconocido jugador de fútbol se pueda fortalecer a los jóvenes de la ciudad a través del deporte", ponderó el jefe comunal interino. En tanto que Navarro Montoya consideró como "un privilegio" que el Municipio lo haya convocado para llevar adelante este tipo de capacitaciones y charlas en pos de que "la población más vulnerable pueda tener gratos espacios". "Con Jóvenes en Movimiento –añadió- buscamos hacer hincapié en el área social y deportiva, ya que todos los deportes educan, incluyen y acercan a los chicos a los buenos hábitos y buenas costumbres". Y Acciardi indicó que "queremos llegar a toda la población posible a través de espacios deportivos para impulsar la salud, la inclusión y el esfuerzo, dado que las charlas las encabeza un deportista exitoso que es un ejemplo de ello".

El ex arquero Fernando “El Mono" Navarro Montoya estuvo a cargo de la actividad.





La actividad estuvo destinada a las integrantes del equipo de fútbol femenino de Puerto Nuevo.

Con una charla motivacional, se lanzó el programa "Jóvenes en Movimiento"

