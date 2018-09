Con una marcha a Congreso, terminó el paro docente de 48 horas

La movilización fue encabezada por el gremio nacional CTERA. Mientras tanto, en Provincia, tras el secuestro de la docente Corina De Bonis en Moreno, se convocó a una "Marcha de Antorchas" para esta noche en todas los distritos bonaerenses.

Los sindicatos de docentes realizaron este jueves un paro nacional en reclamo de un aumento salarial superior al ofrecido y de mayor presupuesto para educación. La huelga incluyó una movilización al Congreso de la Nación.

La medida de fuerza ocurrió también un día después de que se conociera que una docente de Moreno fuera secuestrada y torturada. Según consta en la denuncia, fue llevada en un vehículo por desconocidos, la golpearon y le cortaron en el abdomen. El hecho fue confirmado por el propio gobierno bonaerense, que salió a repudiar el acontecimiento y prometió que encontrará a los responsables.

En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires el paro se había iniciado este miércoles y, además de la convocatoria de la mesa paritaria -clausurada hace casi un mes - , exigió programas de mantenimiento en los establecimientos educativos bonaerenses.

En la provincia de Buenos Aires, la última propuesta salarial del 20,7% hasta agosto que hizo la gestión de María Eugenia Vidal quedó retrasada a esta altura del año, ya que en 8 meses la inflación oficial estará cerca de los 24 puntos, según diversas estimaciones.

Pero en Provincia el conflicto tiene otros aditivos que lo hacen aún más complejo. A la disputa remunerativa se agregó la crisis de infraestructura que tuvo su pico de intensidad con el accidente registrado en Moreno, donde estalló una garrafa y murieron dos trabajadores a principios de agosto. Y en las últimas horas, el secuestro de Corina De Bonis, también a la salida de un establecimiento de ese distrito del norte del Conurbano.

Este jueves terminó un plan de lucha por 48 horas con una adhesión que –según datos sindicales- superó el 90% y de acuerdo con la evaluación oficial fue del 45%. La discusión salarial está virtualmente congelada.

El episodio de la docente atacada en Moreno derivó en una nueva convocatoria: los docentes anunciaron la realización de una "Marcha de Antorchas" en todas las plazas de ciudades provinciales. Además, los dirigentes exigieron respuestas al gobierno de María Eugenia Vidal. La gobernadora se comprometió a "pedir a la Justicia una rápida respuesta" y consideró que los responsables habían "cruzado un límite intolerable" con esa acción intimidatoria.



Suteba repudió el ataque a la docente de Moreno

El gremio Suteba Campana repudió "enérgicamente" el secuestro y tortura de la docente Corina del Bonis ocurrido el martes en el partido de Moreno.

"Este hecho se enmarca en un contexto de amenazas que recibieron la compañera junto a otros docentes y auxiliares del CEC 801, quienes garantizaban el servicio alimentario y pedagógico implementando ollas populares ante la ausencia del Estado provincial y fortaleciendo la solidaridad con su comunidad", manifestó el gremio.

En ese sentido, le exigió a la gobernadora María Eugenia Vidal y a sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, el "esclarecimiento" de estos casos.

Suteba les solicitó a las autoridades provinciales "una verdadera valoración a la tarea docente y que frenen los embates hacia la educación pública". Y expresó "un contundente Nunca Más" a las situaciones violentas, "donde las amenazas, el secuestro y la tortura nos retrotraen a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país".

"Entendemos que las condiciones para este tipo de hechos son generadas por la ausencia del Estado en un área clave como lo es el sistema educativo público, al que valoramos por sobre todo y no cesaremos en su defensa. No tenemos miedo y no lograrán frenar el legítimo reclamo de dignidad para nuestro pueblo", concluyó Suteba Campana.