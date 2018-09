Piden que el Cine Campana cumpla con la Ley 24.314

Es ante la falta de un sistema elevador mecánico, la inexistencia de baños para personas con discapacidad y el reducido tamaño de los existentes. La vecina Mónica Navarro utilizó la Banca Abierta del HCD para pedir la intervención del Municipio. A menudo, la Banca Abierta es una herramienta para que la comunidad ponga en la agenda del Concejo Deliberante temas relegados del debate legislativo. Eso hizo Mónica Navarro, vecina de la ciudad, familiar de una persona con discapacidad y estudiante de la carrera de Educación Especial, quien ante los 20 ediles solicitó que el Municipio haga observar el cumplimiento de la ley 24.314 en las instalaciones del Nuevo Cine Campana. En su alocución, Navarro señaló que el establecimiento de la avenida Varela tiene "barreras arquitectónicas" como sus empinadas escaleras que dificultan -e incluso imposibilitan- el acceso de personas con diversidad funcional. Recordó que en el año 2016 el Cine tuvo una importante serie de reformas, pero lamentó que "nunca se mostraron mejoras o modificaciones para el acceso de personas" con dificultades motoras. Y afirmó que, cuando se le consultó esta situación a una empleada del lugar, obtuvo como respuesta que el ingreso de personas con discapacidades depende de la ayuda o soporte que puedan darles sus familias. El proyecto, elaborado a partir de los resultados de un trabajo académico que realizó con una de sus compañeras, también hace hincapié en la falta de un baño exclusivo para personas con discapacidad y al reducido tamaño de los dos existentes, los cuales no cumplen con las medidas estándares internacionales recomendadas, según afirmó. "Queremos que se trate esta problemática a la luz de la Ley 24.314, que dice que en los edificios de uso público deberán observarse en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida", expresó. Dicha legislación, sancionada en el año 1994, determina "la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte". Es de aplicabilidad en itinerarios peatonales, escaleras y rampas, parques, jardines plazas y espacios libres, estacionamientos y obras en la vía pública, sean estos lugares de uso público de propiedad estatal o privada. Asimismo, se incluye a los edificios de vivienda. Durante su intervención en la Banca Abierta, Mónica Navarro expresó que "las familias de las personas con discapacidad queremos abrir el camino hacia una ciudad inclusiva", tarea para la que es necesario derribar "no solo las barreras arquitectónicas sino también las actitudinales, porque hoy es muy difícil concientizar sobre el tema". "La discapacidad no es de las personas o de sus familias, es de la sociedad", concluyó.

La vecina basó su proyecto en un trabajado realizado en el marco de la carrera de Educación Especial.

Piden que el Cine Campana cumpla con la Ley 24.314

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: