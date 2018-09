Dappiano´s Bar (Alem 884) Sábado: Después de varios meses sin tocar se presentan los "No Manhattan" junto a "Demócratas" y "Los Nylons". Bisellia Teatro Bar (Estrada 718) Viernes: A las 21:00 Pm sonará "Yanina Marzano & Friends". La entrada será libre y gratuita. Domingo: A partir de las 20:00 PM el varieté "Lady Strass, un viaje inesperado" se hará cargo de cerrar el fin de semana. Pachamama Espacio (Jean Jaures 724) Viernes: El punk sonará desde las 22:00 PM a cargo de "Las Otras", "Los Rudos" y "Necronomy". Sábado: Habrá taller de Candombe a cargo de Abel Momo a partir de las 14:00 PM. Luego, desde las 22:00 PM se llevará a cabo la "Glitter Fest". Teatro La Rosa (Sivori 916) Viernes: a las 21:00 PM habrá función del grupo "Nitrato", conformado por Fabián Fermoselle en guitarra, Alejandro Marker en bajo y "Cucho" Lambretta en batería, quienes proyectaran y musicalizaran en vivo la película muda "Nobleza Gaucha", una de las películas más exitosas del cine en dicho género. Las entradas costarán 150$ en puerta. Sábado: Desde las 21:30 PM se estará presentando en Hugo y Nicolás Correa, Máximo Salvatierra y Javier Marizaldi, quien juntos interpretarán canciones de folklore y rioplatense a la gorra con el objetivo de que todos se animen a cantar y bailar al son de las guitarras. Biblioteca Popular 20 de Diciembre (H.Yrigoyen 514, Escobar) Sábado: Para que tu espíritu lúdico no se termine de extinguir, este sábado de 20:00 Pm a 02:00 AM la Biblioteca te invita a jugar. Juegos de mesa y de rol, una noche de diversión absoluta (los jugadorxs deben tener más de 15 años). ¡Importante! La "biblio" cuenta con un espacio limitado, así que pedimos a los interesadxs que se vayan anotando dejando un mensaje en el evento de Facebook de la biblioteca popular 20 de diciembre. Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate) Viernes: Habrá show acústico a cargo de los "Irreverentes" teniendo de artistas invitados a Rodrigo Girad, Ariana Taborda y Gastón Rosales por un precio de 20$. Sábado: La psicodelia tomará el control a través de "JalePicante" junto a "Negativa". Es importante recordar que por atención a los vecinos, el bar no deja tocar hasta altas horas de la madrugada.

Agenda de Fin de Semana:

14, 15 y 16 de Septiembre de 2018

