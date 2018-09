Fue 12-0 contra la Sociedad Italiana de Tiro al Blanco, de visitante. Fue su quinta caída en cinco presentaciones en la zona 2 del Torneo de Reubicación. La Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club sufrió otra amplia derrota el pasado domingo al caer 12-0 ante Sociedad Italiana de Tiro al Blanco (SITAS) de visitante en El Palomar. Fue su quinta derrota en cinco juegos en la Zona 2 del Torneo de Reubicación "B" de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires y la octava consecutiva incluyendo la primera fase del campeonato. Los goles del equipo local, que está segundo en la tabla de posiciones a un punto del líder Quilmes High School, los marcaron Ramiro Lozzio (6), Agustín Suárez (3), Alan Herlan, Axel Lozzio y Gonzalo Ramos. El plantel del CBC dispuesto el domingo por el entrenador Adrián Zottola fue el siguiente: Guillermo Bustos (arquero), Alberto Aragón, Luciano Baratta, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Federico Gelosi, Santiago Gelosi, Antonio Marques Sanches, Mauro Martínez, Mariano Mercuri (capitán), Alejandro Monti, Ignacio Monti, Milton Orellana, Omar Rodríguez, Matías Slegt, Vicente Starc, Sergio Tereszuzck, Emiliano Verchan y Matías Insaurralde. Los demás resultados de la quinta jornada del Reubicación B-Z2 fueron: Ferrocarril Oeste "C" 4-2 Berazategui; Ducilo "B" 0-3 Quilmes High School; Club San Fernando "B" 0-2 Santa Bárbara "B": y Racing Club de Avellaneda 2-3 Buenos Aires Christian School. Con estos resultados, la tabla de posiciones tiene a Quilmes High School puntero con 13 puntos, a Santa Bárbara "B" y SITAS con 12 como escoltas, y al Club San Fernando con 10 en la cuarta posición. El Campana Boat Club no sumó puntos aun, está último y tiene una diferencia de gol negativa de 29. Por la próxima fecha, el Campana Boat Club volverá a ser visitant este domingo contra Berazategui, que tiene 9 puntos en 5 encuentros (3 victorias y 2 derrotas). Completan la jornada: Racing Club vs. SITAS, Buenos Aires Christian School vs. Club San Fernando ´´B´´, Santa Bárbara ´´B´´ vs. Ducilo ´´B´´ y Quilmes High School vs. Ferrocarril Oeste. DIVISIONES INFERIORES Frente a SITAS, además de la Primera Caballeros del CBC también jugaron las categorías menores: -Intermedia: derrota 9 a 2, con goles de Antonio Marques Sánchez y Martín Eckstein para el CBC. -Sexta División: derrota 3 a 2, con goles de Guido Viviani y Emiliano Del Giudice para el CBC.



