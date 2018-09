P U B L I C





PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA FECHA En este Torneo Clausura de la ABZC, los 21 equipos participantes se dividirán en cuatro zonas en las que se jugarán dos ruedas todos contra todos. Finalizada la fase regular, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, instancia en la que se disputarán series al mejor de tres partidos para definir a los cuatro equipos que definirán al campeón en un Final Four. La primera fecha tendrá los siguientes partidos: -Zona A: Atlético Baradero vs Tempestad de San Antonio de Areco (sábado 20.30), Náutico San Pedro vs Defensores Unidos (sábado 20.30). Libre: Belgrano de Zárate. -Zona B: Campana Boat Club vs Independiente de Zárate (viernes 21.30), Ciudad de Campana vs Central Buenos Aires (sábado 20.00) y Honor y Patria de Capilla del Señor vs Náutico Zárate (martes 21.00). -Zona C: Sportivo Pilar vs Porteño de General Rodríguez (viernes 21.30), Atlético Pilar vs Universidad de Luján (domingo 20.00). Libre: Unión de Del Viso. -Zona D: Sportivo Escobar vs Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (sábado 20.30), Independiente de Escobar vs Ingeniero Raver de Los Cardales (domingo 20.00). Libre: Capilla Racing. Jugará como local ante el Rojo desde las 21.30. En tanto, Ciudad debuta mañana, también como local, ante Central Buenos Aires. Con la participación de 21 equipos, esta noche se pondrá en marcha el Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y aunque en esta etapa de la temporada el foco esté puesto en otras competencias como el Provincial o el Federal, los diferentes clubes de la región (a excepción de Presidente Derqui, último campeón) dirán presentes en esta competencia. Y en esta primera jornada se presentará uno de los dos equipos de nuestra ciudad que estarán participando: desde las 21.30 horas, el Campana Boat Club recibirá a Independiente de Zárate por la primera fecha de la Zona B. En ese mismo grupo está Ciudad de Campana, que debutará mañana sábado, también como local, pero frente a Central Buenos Aires de Zárate. Ese encuentro se disputará desde las 20 horas en Chiclana 209. En tanto, el otro partido que completa la Zona B, Honor y Patria de Capilla del Señor vs Náutico Zárate, se jugará el martes desde las 21 horas. Para este Torneo Clausura, el Campana Boat Club perdió a los jugadores que incorporó para el Oficial (Matías Basso, Federico Verde, Alejandro Gallardo, Ezequiel Amaya y Camilo Cáceres) y también a un grupo de jóvenes que regresó al CCC (Santiago Fernández, Tomás Basterrica y Francisco y Tomás Irisarri), por lo que el entrenador Gustavo Godoy debió reconstruir el plantel para esta competencia que omite el sistema de pases. Así, respecto al Oficial, solamente continúan Leandro Fink y Mariano Rubin. Regresaron Bruno Santini y Gustavo Marafiotti, al tiempo que se sumó Ian Rojas (con pasado en Atlético Baradero). Luego, el plantel se completará con los juveniles Ginaluca Cinquini, Santiago Michelotti, Joaquín Pereyra, Ivo Capezzuto, Lautaro Luna y Pedro Di Marco. "Este torneo es para que tengan y adquieran rodaje los más jóvenes. Que sumen minutos y experiencia", reconoció "Lele" Fink, capitán del equipo Celeste. "Trataremos de ser un equipo de mucha intensidad, que es a lo que siempre apunta Gustavo. Ser intensos en defensa, con posesiones cortas en ataque con la intención de correr, y poder generar situaciones a partir de la superioridad numérica", agregó Fink. Por su parte, Independiente asoma como un equipo candidato, al menos en el arranque del Clausura, dado que se estima que presentará al mismo plantel que a partir de octubre estará disputando el próximo Torneo Provincial, con los campanenses Juan Martín Petrosino y Guido Cadelli entre sus jugadores destacados.



LEANDRO FINK SERÁ EL REFERENTE DEL PLANTEL QUE PRESENTARA EL CBC EN ESTE CLAUSURA. HOY SE VOLVERÁ A ENFRENTAR A INDEPENDIENTE Y A JUAN MARTÍN PETROSINO.



Básquet:

Esta noche comienza el Clausura de la ABZC; Boat Club recibe a Independiente

