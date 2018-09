Por la quinta fecha del Clausura de la FEMEBAL, los Varones cayeron 28-16 como visitantes frente a Muñiz "B", mientras que las Damas perdieron 25-18 frente a San Lorenzo, también como visitantes. Este fin de semana no tendrán acción. En la continuidad de los Torneos Clausura de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), los equipos Mayores del Campana Boat Club tuvieron el pasado fin de semana de derrotas, dado que cayó tanto la Primera Caballeros como la Primera Damas. Y por diferentes motivos, ni uno ni otro equipo tendrá actividad este fin de semana, por lo que volverán a jugar recién el 22 y 23 de septiembre por la FEMEBAL. LOS VARONES. Por la quinta fecha de la Sexta División, los dirigidos por Eduardo Godoy cayeron 28-16 en su visita a Muñiz "B" y de esa manera sufrieron su segunda derrota de la temporada (ambas en este Clausura). De esa manera no pudieron avanzar en la tabla de posiciones y quedaron en la cuarta posición con 11 puntos, ahora a tres de los líderes, Auxiliar Merlo "B" y Universidad de Luján "C". Este fin de semana, los Mayores del CBC no tendrán actividad, dado que la sexta fecha está programada para el domingo 23, cuando recibirán la visita de Temperley en busca de la recuperación. RESULTADOS FECHA 5: Temperley 25-33 All Boys; Campana Boat Club 16-28 Muñiz "B"; Univerisdad de Luján "C" 25-24 Defensores de Moreno; Instituto San Pablo Wilde 25-23 Banfield "B"; Bomberos de La Matanza 26-28 Auxiliar Merlo "B". Libres: Municipalidad de Lomas de Zamora y Platense "B". POSICIONES: 1) Auxiliar Merlo "B" y Universidad de Luján "C", 14 puntos; 3) All Boys, 12 puntos; 4) Campana Boat Club, 11 puntos; 5) Muñiz "B", 10 puntos; 6) Bomberos de La Matanza, Defensores de Moreno y Banfield "B", 7 puntos; 9) Municipalidad de Lomas de Zamora e Instituto San Pablo Wilde, 6 puntos; 11) Temperley, 5 puntos; 12) Platense "B", 4 puntos. FECHA 6. Se jugará el 23 de septiembre y tendrá los siguientes partidos: Campana Boat Club vs Temperley; Universidad de Luján "C" vs All Bos; Instituto San Pablo Wilde vs Muñiz "B"; Bomberos de La Matanza vs Defensores de Moreno; Platense "B" vs Auxiliar Merlo "B". Libre: Banfield "B" y Municipalidad de Lomas de Zamora. LAS DAMAS. Las Mayores del CBC siguen sin poder encontrar resultados positivos en este Clausura: en seis presentaciones acumulan cinco derrotas y la única victoria fue por la cuarta fecha, cuando Municipalidad de Almirante Brown cedió los puntos. El pasado sábado, las dirigidas por Eduardo Godoy visitaron a San Lorenzo de Almagro y cayeron por 25-18, por lo que ahora quedaron en la 10ª posición con 8 puntos. Este fin de semana no tendrán actividad porque ya disputaron su encuentro correspondiente a la sexta fecha frente a Municipalidad de Escobar: por cambio de localía se adelantó y se jugó el lunes 20 de agosto (fue derrota de CBC por 25-17). Así, el próximo compromiso de la Primera Damas será el sábado 22 cuando sea local ante Lamadrid. RESULTADOS FECHA 5: Municipalidad de Almirante Brown 22-29 Club Burzaco; San Lorenzo 25-18 Campana Boat Club; Lamadrid 10-17 CEDEM Caseros; Municipalidad de Escobar 20-26 Nuestras Señora de Luján "B"; Banfield 17-21 All Boys; Villa Modelo 13-25 Villa Calzada; Vélez Sarsfield "B" 22-21 Municipalidad de Ensenada. POSICIONES: 1) Villa Calzada y CEDEM Caseros, 15 puntos; 3) Nuestra Señora de Luján "B", 14 puntos; 4) Municipalidad de Ensenada y Vélez Sarsfield "B", 13 puntos; 6) Municipalidad de Escobar y Club Burzaco, 12 puntos; 8) All Boys y San Lorenzo, 9 puntos; 10) Campana Boat Club, 8 puntos; 11) Banfield, 7 puntos; 12) Municipalidad de Almirante Brown, 6 puntos. PRÓXIMA FECHA. Se disputará este sábado 15 de septiembre y las chicas del Boat Club no tendrán actividad porque ya adelantaron su partido frente a Municipalidad de Escobar (perdieron 25-17). Los demás encuentros de esta jornada son: San Lorenzo vs Municipalidad de Almirante Brown; Lamadrid vs Club Burzaco; Banfield vs CEDEM Caseros; Villa Modelo vs Nuestra Señora de Luján "B"; Municipalidad de Ensenada vs All Boys; y Vélez Sarsfield "B" vs Villa Calzada.

